Simona Ventura non può stare zitta. Incredibili rivelazioni che nessuno si sarebbe mai aspettato sulle sua colleghe Mara Venier e Barbara D’Urso.

Simona Ventura è una garanzia nel mondo dello spettacolo televisivo. Energica, moderna e di talento, durante la conduzione dei suoi programmi è sempre pronta ad intrattenere i telespettatori con tanta professionalità.

Simona è tornata sotto l’occhio del ciclone. Ultimamente è stata al centro di discussioni insieme ad un’altra collega a causa del lavoro del figlio, e adesso è nuovamente su tutte le riviste e blog per delle dichiarazioni totalmente inedite e inaspettate.

Frecciatine e battutine taglienti non mancano nei salotti televisivi, da Mediaset a Rai 1, le presentatrici hanno avuto spesso a che fare tra loro. La vita, gli amori e le nuove esperienze di conduzione nei programmi, creano a volte delle situazioni che improvvisamente fanno nascere ponti e tagliare i rapporti tra le persone.

Simona e Barbara D’Urso non sono mai state vere amiche. Sia a causa del loro carattere, sono davvero diverse, condizione che si riversa anche sul modo di condurre, e sia perché spesso durante la messa in onda di Domenica Live, Barbarella mandava le clip di Temptation Island e tagliava proprio le parti in cui compariva la collega.

Simona e Mara Venier sono state delle grandi amiche. Amicizia danneggiata dalla relazione di Simona con il figliastro di Mara, il figlio del compagno Nicola Carraro, Gero. Di sangue blu, la madre di Gero era la Principessa della Dinastia di Paliano, Adonella Colonna. Gero conosce la Ventura nel 2010, si sposano e vivono una relazione intensa di circa otto anni. I rapporti congelati tra le due, a causa di questa relazione, si scaldano dopo la morte della madre di Mara, perché Simona le fa le condoglianze.

Qualcosa però è cambiato, facendo cadere i rapporti con le colleghe in dei punti di non ritorno, situazione confermata dalle recenti dichiarazioni di Simona.

Simona Ventura sgancia la bomba su Mara e Barbara

Non esiste più alcun segreto sulla loro relazione: il vaso di pandora è stato aperto! Ultimamente la Ventura è stata protagonista di vicende piacevoli, infatti non si può non fare riferimento all’amore che le sa facendo vivere un sogno, ma le news non sono finite qui.

Si conoscono da sempre le tre amatissime e seguitissime conduttrici, ma non sempre i rapporti sono stati dei migliori. In seguito alle recenti dichiarazioni di Simona fatte a Il Fatto Quotidiano, la situazione è molto più chiara ed evidente.

Alla domanda del giornalista, cioè quale programma preferisce vedere delle due presentatrici, se Pomeriggio 5 o Domenica In la Ventura risponde inaspettatamente e spontaneamente: “Tra loro due, scelgo la pizza!”

Certamente non è una risposta così indecifrabile. Facendo riferimento ai rapporti con le colleghe, quello che probabilmente ha voluto dimostrare la conduttrice è che tra le due è molto difficile scegliere, quindi per esclusione sceglie ciò che più le piace, mangiare! Ovviamente è un’affermazione ironica e simpatica, come solo la Ventura sa essere.