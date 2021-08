Uomini e Donne, l’ex concorrente racconta: “La mia testa e il mio cuore sono ancora là..”. La dama siciliana intervistata dal Magazine

Ci vuole ancora un po’ di pazienza per rivedere Uomini e Donne sugli schermi di Canale 5, ma intanto i fan del popolare “dating show” di Canale 5 seguono le vicende personali degli ex concorrenti. Sotto la lente d’ingrandimento lo sviluppo delle storie d’amore che nascono nello studio e il loro sviluppo. Talvolta c’è il lieto fine, altre – invece – si sviluppano tensioni e situazioni difficili.

Una delle anime sicuramente più “tormentate” è quella di Ida Platano, che ha fatto i conti con la fine di una storia d’amore importante, quella con l’ex “cavaliere” Riccardo Guarnieri. La Platano è indubbiamente uno dei volti noti del programma, tra i personaggi più amati. La sua storia personale, in particolare col fatto di dover crescere da sola il figlio Samuele, ha colpito il pubblico.

Uomini e Donne, l’ex concorrente parla dello speciale rapporto col figlio

Il bambino ha 10 anni e non è facile per una donna sola. Intanto Ida di certo non si lascia sfuggire le immancabili vacanze, e in questi giorni le tra trascorrendo in Sardegna. Al settimanale ufficiale “Uomini e Donne Magazine” la siciliana ha parlato proprio del figlio: “Siamo tornati da poco ma il mio cuore e la mia testa sono lì – ha spiegato la 40enne palermitana – questa vacanza mi ha rigenerato e rilassato, siamo stati molto bene”.

Ida ha spiegato che per lei il rapporto col figlio è indispensabile: punta al dialogo e all’educazione. “Voglio insegnargli la generosità – ha detto – questa e l’educazione sono cose fondamentali nella vita. E poi gli insegno a controllare la rabbia e a puntare sul dialogo”. Chiaramente, la Platano ha spiegato che ogni suo potenziale futuro fidanzato dovrà accettare di buon grado il figlio e volergli bene.