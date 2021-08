Forse sei nella classifica dei segni zodiacali con cui si litiga di più: scopriamo insieme le prime cinque posizioni e vediamo quanto sei litigioso!

Capita a tutti, prima o poi, di perdere la pazienza. Non si tratta certo di qualcosa di impossibile: capitano spesso situazioni difficili, che mettono alla prova i nostri nervi e che spesso… ci sconfiggono!

Oggi vogliamo scoprire se c’è una correlazione tra stelle, pianeti e… rabbia!

Vediamo insieme la classifica dell’oroscopo di oggi: ci sono i cinque segni con i quali è impossibile stare tranquilli!

Sei sicuro di non trovarti ai primi posti di questa particolarissima lista di segni zodiacali capaci di litigare in qualsiasi situazione? Scopriamolo subito!

I segni zodiacali con cui si litiga di più: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi!

Litigare, litigare, litigare e ancora litigare: quante volte ti capita di perdere la pazienza durante una giornata normale?

Pensaci bene: magari sei in macchina e qualcuno ti taglia la strada e tu, giustamente, inizi a inveire nella sua direzione.

Oppure il tuo partner dice qualcosa che non ti torna: ecco che inizia una discussione infinita, che magari si protrae per giorni!

- Advertisement -

Che la colpa non sia del tuo carattere ma… del tuo segno zodiacale?

Oggi abbiamo deciso di stilare la classifica dei segni zodiacali con cui si litiga di più: non è che ci sei anche tu tra i primi cinque?

Per scoprirlo, ovviamente, non possiamo far altro che farti leggere la classifica.

LEGGI ANCHE –> La classifica dei segni zodiacali che non sanno mostrare i sentimenti: ci sei anche tu?

Ehi, no, non ti arrabbiare perché ci stiamo mettendo troppo a scriverla!

Con questo atteggiamento, sei sicuro che non sei al primo posto della classifica di oggi?

Ecco le prime posizioni!

Ariete: quinto posto

Avete invitato un Ariete ad uscire e vi aspettavate di non litigare? Beh, ricredetevi immediatamente: l’Ariete non è solo uno dei segni più litigiosi dello zodiaco ma è anche uno di quelli con cui si litiga di più!

La differenza è sottile ma fondamentale: all’Ariete piace discutere ma piace anche creare discussioni dove non ci sono o non ci dovrebbero essere.

Anche se non succede spesso, l’Ariete adora inventare motivi per litigare: sono persone sempre molto insicure e trovano nella discussione un modo di sfogare queste loro insicurezze.

Fate attenzione con loro: sono in grado di fraintendere moltissime sfumature e non scherzano con le discussioni!

Scorpione: quarto posto

Anche se la posizione ci sembra piuttosto bassa, non potevamo di certo non avere lo Scorpione nella nostra classifica dell’oroscopo di oggi.

A loro piace particolarmente litigare e discutere ed è quasi impossibile spuntarla: se vogliono avere un confronto con voi non potrete sfuggirli!

Lo Scorpione è uno di quei segni con i quali è meglio, veramente, lasciar perdere. Hanno un modo di fare particolarmente aggressivo quando si tratta di discutere e possono diventare facilmente spaventosi.

Tenetelo a mente se deciderete mai di discutere con uno Scorpione ed anche se, come è molto più probabile, lo Scorpione vorrà discutere con voi!

LEGGI ANCHE –> Scopri se sei uno dei segni più avventurosi dello zodiaco… o se lo è il tuo partner!

Toro: terzo posto

Impossibile passare una giornata tranquilla se avete invitato il Toro a stare con voi! Questo segno, infatti, è uno dei segni più litigiosi di tutto lo zodiaco e non si fa assolutamente problemi a far sentire la sua voce!

Il Toro è uno dei segni che sente di più le ingiustizie e che non si limita quando si tratta di discutere e mettersi al centro dell’attenzione. Non ha paura di parlare di quello che sente o di quello che vede e si espone senza paura di fare brutte figure.

Non litigate con un Toro: vi attaccherà senza pietà!

Capricorno: secondo posto

Anche il Capricorno è uno dei segni a cui piace di più litigare in tutto l’oroscopo. Non si tratta neanche di qualcosa di cui si rendono conto: semplicemente non gli piace avere la stessa opinione di qualcun altro!

Il Capricorno, infatti, tende spesso a cercare il confronto soprattutto se qualcuno lo “sfida” intellettualmente. Siccome hanno sempre qualcosa da dire, riguardo qualsiasi argomento, e siccome i nati sotto il segno del Capricorno pensano spesso di conoscere a fondo tutte le materie, la discussione diventa quasi scontata.

Non smettono mai di litigare a meno che non gli venga data ragione!

Il Capricorno, infatti, fatica molto ad ammettere di avere torto e proprio per questo non smette veramente di discutere. Molto spesso hanno ragione ed hanno cognizione di quello di cui parlano: ma non mancano le situazioni dove i Capricorno litigano… per il gusto di litigare!

LEGGI ANCHE –> I segni zodiacali che non si preparano mai per tempo: non è che ci sei anche tu in classifica?

Cancro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali con cui si litiga di più

Al primo posto della classifica di oggi, con nostra grande sorpresa (ma non di quella di chi li conosce bene), si posizionano tutti i nati sotto il segno del Cancro.

Ebbene sì, cari Cancro: siete voi i re della classifica dei segni zodiacali con cui si litiga di più!

Impossibile cercare di spuntarla quando ci siete voi: bisogna sempre discutere e a fondo prima di poter arrivare ad una conclusione!

Per i nati sotto il segno del Cancro, infatti, discutere è qualcosa di basilare, lo fanno quasi senza pensare!

Il Cancro litiga su qualsiasi argomento: non ha paura di affrontare questioni spinose e non è in grado di stare zitto di fronte ad un’ingiustizia! (O quella che lui considera tale).

Se volete litigare, quindi, meglio avere un nato sotto il segno del Cancro dalla vostra parte. Non solo non esitano a discutere e litigare sui loro argomenti ma prendono anche le parti di chiunque abbia bisogno di supporto in una litigata!

Il Cancro è un vero esperto di discussioni e litigate: non sottovalutatelo mai!