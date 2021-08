No, non mentire e non fare finta di niente. Se sei nella classifica dei cinque segni più lenti a prepararsi sai già di essere colpevole (ed anche perché tutti i tuoi amici ti detestano).

Aah, l’estate (ma volendo qualsiasi altra stagione va bene comunque).

Tempo di divertirsi e di divertirsi insieme agli amici! Serate, aperitivi, compleanni e bevute: c’è sempre qualcosa da fare la sera oltre che, ovviamente, mare o montagne da raggiungere la mattina!

Tutto è rosa e fiori se, purtroppo per te, non hai a che vedere con uno di quei segni zodiacali famosi per metterci talmente tanto a prepararsi che… spesso si fa notte!

Oggi abbiamo deciso di scoprire la classifica di quei segni dello zodiaco ritardatari solo quando si tratta del proprio aspetto fisico. Non è che ci sei anche tu tra i primi cinque?

Scopriamolo subito!

I segni zodiacali più lenti a prepararsi: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Questo smalto ti piace ma non sarebbe meglio provarlo di una tonalità diversa, giusto per cambiare? Ma sì, dai, cosa vuoi che siano cinque minuti in più?

Certo, avevi pensato a questo outfit da sfoggiare per mesi ed addosso bisogna dire che ti sta veramente bene.

Ma se tu usassi un’altra camicia al posto di quella che hai già scelto? E poi un’altra maglietta o un altro paio di pantaloni e dei calzini più colorati e…

- Advertisement -

Come? Ah, sì, adesso ti stai cambiando per l’ennesima volta ma è solo affare di un minuto, niente di preoccupante!

Quante volte ti è capitato di fare questi pensieri e, soprattutto, li stai facendo anche adesso mentre leggi questa classifica invece di prepararti?

Allora abbiamo delle cattive notizie per te (oltre che per tutte le persone che ti conoscono).

LEGGI ANCHE –> I segni zodiacali migliori con cui partire in vacanza: non è troppo tardi per controllare la classifica

Potresti essere uno dei segni zodiacali più lenti a prepararsi di tutto l’oroscopo!

Capita spesso, infatti, di avere degli amici che ci fanno attendere fino a quando non è veramente troppo tardi per immaginare anche solo di poter arrivare in orario ad un appuntamento.

Magari per una o due volte può andare bene: il problema, però, è quando questo atteggiamento diventa la norma!

Scopriamo insieme chi sono i cinque segni zodiacali più lenti a prepararsi e se tra di loro c’è qualcuno che conosci.

(O se, tra gli altri, ci sei proprio tu in classifica!). Dopodiché, con le prove alla mano, potrai finalmente non sentirti in colpa quando dirai al tuo amico ritardatario un orario sbagliato, in anticipo di almeno un’ora!

Capricorno: quinto posto

Incredibile ma vero, i nati sotto il segno del Capricorno possono essere lentissimi quando si parla di prepararsi!

Il Capricorno, infatti, ha una personalità che lo porta spesso a ricercare la perfezione: ecco perché, soprattutto se deve uscire all’improvviso, può metterci veramente ore per prepararsi!

Generalmente, quando hanno un appuntamento, sono abbastanza precisi e puntuali, proprio perché lo sanno prima.

Se gli chiedete di prepararsi al volo, però, tanto vale mettervi comodi ed aspettare una mezz’oretta: non andrete da nessuna parte “di corsa”!

Cancro: quarto posto

Anche i nati sotto il segno del Cancro possono metterci veramente tantissimo quando si tratta di prepararsi. Ma per quale motivo?

Questo è un segno che, dobbiamo veramente dirlo, non ha la più pallida idea di quale sia il suo stile personale.

Un giorno si vestono in una maniera, quello dopo in un’altra. Per mesi non si truccano, poi passano ore a cercare di realizzare una riga di eyeliner con dieci colori diversi.

Insomma, lo avete già capito: il Cancro è un segno che trasforma la sua indecisione in minuti, ore ed a volte giorni di ritardo. Meglio cercare di prenderla con calma e dargli una mano a venire a capo del suo armadio multicolore: se non puoi sconfiggerlo, unisciti a lui!

LEGGI ANCHE –> Che il tuo nuovo fidanzato sia uno dei segni più anaffettivi dell’oroscopo? Scopriamolo subito

Pesci: terzo posto

Al terzo posto della nostra classifica dei segni zodiacali più lenti a prepararsi troviamo tutti i nati sotto il segno dei Pesci.

Chi è nato sotto questo segno, infatti, non solo non è mai puntuale ma è anche decisamente lento nel mettersi in moto.

I Pesci non vivono secondo le “regole” di una società “normale“: il che vorrebbe semplicemente dire che non hanno nessun problema ad arrivare in ritardo!

I nati sotto il segno dei Pesci non credono molto nel dover fare tutto e subito, nell’uscire di casa in tempo e, soprattutto, di mettere la puntualità prima del proprio aspetto fisico!

Ci metteranno sempre delle ore per prepararsi e vi faranno letteralmente impazzire: quantomeno, però, bisogna riconoscergli una cosa. Appena escono di casa i Pesci fanno girare tutte le teste!

Ariete: secondo posto

Anche l’Ariete è un segno che può metterci veramente una vita per prepararsi. Talmente tanto che, poi, si stizza quando arriva in ritardo da qualche parte e la festa si è già spostata altrove.

Ma è impossibile per loro metterci poco per uscire: la loro insicurezza si fa sentire in maniera veramente pesante!

L’Ariete è uno di quei segni che fatica molto con la sua immagine e che non fa altro che preoccuparsi di come gli altri lo percepiscono.

Per questo motivo, quindi, prepararsi per lui è quasi impossibile: o si veste sempre alla stessa maniera oppure ci mette ore a scegliere un nuovo look!

Anche se ci mettono veramente tanto a prepararsi, gli Ariete hanno veramente un grosso problema con la loro immagine. Diciamo che possiamo giustificarli… a meno che non ci facciano aspettare tre ore sotto casa!

LEGGI ANCHE –> Sei uno dei segni che amano troppo? Scopriamolo con la classifica dell’oroscopo

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più lenti a prepararsi

Al primo posto della nostra classifica di oggi troviamo tutti i nati sotto il segno del Leone. Inutile arrabbiarsi o prenderla male, cari Leone: siete veramente lentissimi quando si tratta di prepararsi per uscire!

Che sia una bevuta con gli amici, una passeggiata per portare giù il cane o il giorno del loro matrimonio, poco importa (relativamente) ai Leone.

Loro dovranno sempre avere l’outfit migliore di tutti, i capelli perfettamente inanellati e il profumo più buono.

Qualora dovessero incontrare qualcuno più alla moda o meglio vestito di loro, i nati sotto il Leone finirebbero veramente per rovinarsi la serata!

Il Leone, infatti, ha un piano preciso: ci mette tanto a prepararsi, si presenta per ultimo e raccoglie consensi ed ammirazione.

Per loro è quasi una droga!

Se date un appuntamento ad un nato sotto il segno del Leone, quindi, ormai lo sapete e siete stati avvertiti: meglio prepararsi ad avere pazienza!

Per loro gli orari non sono solo estremamente elastici ma anche un modo per sapere quando gli altri saranno riuniti in modo da arrivare dopo. Il Leone è il segno zodiacale più lento a prepararsi: non dimenticatelo mai!