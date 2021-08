Dimmi in che mese sei nato e scopri la tua personalità

Il mese in cui sei nato può influenzare la tua personalità. Non è soltanto una diceria, per qualcuno è possibile veramente. Ecco i dettagli

Secondo alcune culture, è possibile che la personalità degli esseri umani venga condizionata in base alla data di nascita. È proprio per questo motivo che è nato l’oroscopo, che differenzia tutti noi in base al mese di nascita. Ma non è soltanto ciò che accadrà nel nostro futuro che possiamo scoprire, anzi. Ci sono tante informazioni utili da apprendere.

Sin dai tempi dei nativi americani, la luna ha affascinato gli uomini, al punto di pensare che la sua presenza potesse alterare alcune vicende terrestri. Questo modo di pensare è stato tramandato ai popoli che hanno invaso l’America ed è stato inculcato anche alle popolazioni europee, fino ad arrivare ai giorni nostri.

Il satellite della Terra influenza le nostre vite più di quanto noi possiamo immaginare. Un esempio lampante di questo concetto è dato dalle maree, che sono strettamente legate alla luna. Non a caso, sin dall’antichità, gli uomini hanno imparato ad osservare la luna prima di avventurarsi in mare, alla ricerca di cibo da pescare.

- Advertisement -

Ogni luna piena ha un nome diverso, mese per mese. Queste definizioni sono state introdotte dai nativi americani diversi secoli fa e sono arrivare intatte fino all’epoca contemporanea. In base al mese di nascita, possiamo scoprire alcuni aspetti della nostra personalità che, forse, nemmeno conosciamo. Ecco l’elenco di tutti i mesi e di tutte le lune.

Ti potrebbe interessare anche – Ricordate Tara Gabrieletto, la scelta di Cristian Galella? Oggi stenterete a riconoscerla

La luna del lupo (mese di gennaio)

La luna del lupo era chiamata così per i tipici ululati dei lupi che, nel corso di questo mese, si lamentavano a causa della fame. Le persone nate in questo mese sono molto orientate verso il proprio mondo interiore, si fanno guidare dai fatti piuttosto che dall’istinto. Si tratta di persone molto abili nella comunicazione, in grado di far comprendere sempre chiaramente quali siano le loro idee.

La luna della neva (mese di febbraio)

Il nome di questa mese, specialmente in alcuni paesi del nord, è dovuto alle abbondanti nevicate, tipiche del periodo invernale nel nostro emisfero. Le persone nate in questo mese hanno un carattere particolarmente riservato. Hanno una buona capacità di osservazione e riescono a comprendere gli altri fino in fondo.

La luna del verme (mese di marzo)

Il nome è dovuto al fatto che, nel corso del mese di marzo, la terra si ammorbidisce e i calchi dei lombrichi tornano a solcare il suolo, invitando i pettirossi al ritorno. Le persone nate in questo periodo hanno una grande capacità di socializzare con gli altri. Comunicano facilmente, hanno carisma e riescono ad adattarsi a qualsiasi situazione critica.

Leggi anche – Royal Family, Meghan Markle: è lei la sua vera nemica?

La luna rosa (aprile)

I nativi americani definivano “rosa” la luna di aprile a causa del muschio rosa, tipico di questo periodo. Le persone nate in questo mese hanno spesso un passato turbolento, pieno di ingiustizie e di situazioni critiche. Per questo motivo, sviluppano un carattere forte e sono spesso persone eroiche. Chi è nato nel mese di aprile non tollera alcuna ingiustizia.

La luna dei fiori (mese di maggio)

Maggio richiama inevitabilmente la primavera. In questo periodo dell’anno sbocciano i fiori ed è per questo che la luna di maggio ha questo abbinamento. Le persone nate in questo mese sono particolarmente fortunate, riescono ad aggirare i problemi, a volte anche in maniera totalmente involontaria. Si tratta di persone molto generose e sempre in grado di prendere decisioni corrette.

La luna della fragola (mese di giugno)

Ai nostri lettori è piaciuto molto – Vite al limite, retroscena sorprendente: chi si nasconde dietro il Dottor Nowzaradan

I nativi americani la definivano “Strawberry Moon”, la Luna della Fragola. È proprio in questo periodo dell’anno che vengono raccolte le fragole. Le persone nate in questo mese sono molto ingegnose. Hanno una grande capacità di osservazione e notano anche i particolari più nascosti. In ambito lavorativo sono considerate persone sagge.

La luna del raggio (luglio)

Le persone nate in questo mese sono particolarmente imprevedibili. Hanno un carattere molto chiuso, si lasciano guidare dall’istinto e dalla passione perché non sono dei buoni osservatori. A volte possono avere sbalzi di umore e di personalità, cambiano idea facilmente. Hanno un forte senso dell’umorismo e, per questo motivo, tendono a piacere agli altri.

La luna dello storione (mese di agosto)

I pescatori americani battezzarono così questo mese per l’abbondanza di pesce presente nei Grandi Laghi. Le persone nate in questo mese hanno una grande fortuna nella vita, soprattutto nel gioco d’azzardo. Riescono spesso a comprendere gli altri perché non giudicano e, soprattutto, non conoscono cosa sia il pregiudizio.

La luna del raccolto (mese di settembre)

Settembre era il mese dedicato al raccolto, ecco perché la luna settembrina veniva definita in questo modo. Le persone nate in questo periodo sono molto socievoli. Hanno una grossa capacità di leadership e tendono a prendere sempre il controllo di qualsiasi situazione. Hanno un forte intuito e raramente prendono decisioni sbagliate.

La luna della caccia (ottobre)

Per i nativi americani, questo era il momento ideale per la caccia ai cervi e alle volpi. Le persone nate in questo periodo dell’anno hanno uno spirito battagliero e sono particolarmente indipendenti. Si lasciano guidare dall’intuito e, in questo modo, riescono sempre a cogliere pregi e difetti delle persone che incontrano nella vita. A volte sono emotivamente instabili e hanno attacchi di rabbia imprevedibili.

La luna del castoro (mese di novembre)

Un test particolarmente apprezzato dai nostri lettori – Test: quale colore useresti per dipingere questo ponte?

È molto probabile che l’origine di questa definizione sia legata all’abitudine dei castori nel costruire dighe in questo periodo. Le persone nate in questo mese tendono a primeggiare nella vita, a volte diventano anche famose. Amano stare insieme agli altri e hanno una grande capacità di apprendimento, in qualsiasi materia.

La luna fredda (dicembre)

In questo periodo dell’anno arriva il grande freddo e questo è il motivo per il quale i nativi americani definivano la luna di dicembre in questo modo. Le persone nate in questo periodo dell’anno non sono così fredde come sembrerebbe all’apparenza. Anzi, hanno una grande intelligenza, generalmente superiore alla media. Si tratta di persone particolarmente note per la loro empatia.