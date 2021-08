Royal Family, Meghan Markle: è lei la sua vera nemica?

Alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna avrebbero rivelato la vera nemica di Meghan Markle all’interno della Royal Family

Le diatribe tra i duchi di Sussex e la Royal Family britannica vanno ormai avanti da diverso tempo e sembra che non ci sia mai una fine. Continuano ad uscire fuori polemiche a causa dei pessimi rapporti tra le due fazioni: da un lato Meghan Markle e suo marito, Harry d’Inghilterra, dall’altro i parenti inglesi di quest’ultimo.

I rapporti sono tesi da oltre un anno e cioè da quando la coppia ha deciso di lasciare la Gran Bretagna per trasferirsi in Canada prima, e poi negli Stati Uniti d’America. Harry e Meghan, infatti, oggi vivono in una splendida villa a Montecito, in California, dal valore di circa 14 milioni di dollari. La residenza si trova nella Contea di Santa Barbara.

Proprio in quella casa, Meghan ha parlato per la prima volta della sua esperienza all’interno della residenza reale inglese. Lo ha fatto attraverso un’intervista concessa qualche mese fa alla giornalista statunitense Oprah Winfrey. Questa intervista ha fatto il giro del mondo ed ha fatto esplodere enormi polemiche a causa delle accuse di razzismo di Meghan.

- Advertisement -

L’ex attrice statunitense, infatti, avrebbe subito alcuni episodi razzisti immediatamente dopo il matrimonio con Harry, avvenuto il 19 maggio del 2018. Sarebbero stati proprio questi episodi ad allontanare la coppia dalla Gran Bretagna. Adesso è stato rivelato il nome della persona che avrebbe offeso Meghan, la sua principale nemica all’interno della Royal Family inglese. Vediamo insieme di chi si tratta.

Ti potrebbe interessare anche – La Rai dice addio alla famosa conduttrice: fan sconvolti dopo l’annuncio ufficiale

La Principessa Anna è la peggior nemica di Meghan Markle?

Ultimamente Harry ha annunciato la pubblicazione di un’autobiografia. Questo annuncio gli ha causato alcune tensioni con i suoi parenti, specialmente con suo fratello William e suo padre Carlo. Anche la Regina Elisabetta non ha preso bene questa notizia. Il timore è che possano fuoriuscire alcuni scandali rimasti fino ad ora nascosti tra le mura della residenza reale.

Ma c’è anche un’altra persona che non ha mai apprezzato particolarmente i duchi di Sussex: si tratta di Anna d’Inghilterra, sorella del Principe Carlo, nonché zia di Harry e William. Anna viene definita in Gran Bretagna “la principessa dalla lingua tagliente”, a causa di alcune uscite abbastanza infelici nel corso della sua vita.

Leggi anche – “Voglio andare al Grande Fratello Vip”: l’accorato appello della diva del cinema

La scrittrice inglese Lady Colin Campbell, autrice di diversi libri sulla monarchia britannica, ha svelato alcuni retroscena sulla vicenda. Si tratta dell’autrice di Meghan e Harry: The Real Story. In un capitolo di questo libro c’è un episodio che risale al 2018, quando Harry ha annunciato alla sua famiglia la volontà di voler sposare Meghan Markle.

Secondo la scrittrice, William avrebbe invitato suo fratello a temporeggiare, Carlo avrebbe esplicitamente detto che “le attrici si frequentano, ma non si sposano”, mentre la reazione peggiore sarebbe arrivata proprio dalla zia Anna, che avrebbe pronunciato forti parole di dissenso nei confronti del matrimonio tra Harry e Meghan.

Ai nostri lettori è piaciuto molto questo articolo – Belen Rodriguez, gesto di Antonino Spinalbese dopo la nascita di Luna Marì: fan perplessi

Le frasi (anche razziste) della Principessa Anna

“Unfit”. Sarebbe questo il termine con il quale Anna d’Inghilterra avrebbe definito Meghan Markle. La traduzione è semplice: inadatta. Lo riporta Lady Colim Campbell in uno dei suoi ultimi libri. La scrittrice britannica riporta nel dettaglio anche tutto ciò che la sorella di Carlo d’Inghilterra avrebbe detto a suo nipote, una volta appresa la notizia del matrimonio con l’ex attrice statunitense.

“Non sposare quella donna, è assolutamente inadatta. Lei è sbagliata per noi, è sbagliata per il Paese, è sbagliata per il ruolo che dovrebbe assumere. Meghan è chiaramente alla ricerca di attenzione”. Parole sicuramente dirette, questo probabilmente è il motivo del soprannome “la principessa dalla lingua tagliente” che è stato dato ad Anna d’Inghilterra diversi anni fa.

Sullo stesso argomento: Royal Family – Incredibile: Harry e Meghan sfrattati. Cosa faranno adesso?

Ma non è tutto. Pare che la persona verso la quale Meghan ha puntato il dito nel corso dell’intervista concessa ad Oprah Winfrey sia proprio la zia di suo marito. Sarebbe lei la persona che avrebbe utilizzato epiteti razzisti nei confronti dell’ex protagonista di Suits. “Ero incinta da qualche mese di Archie e cominciai a sentire strane conversazioni”, ha rivelato Meghan Markle nel corso dell’intervista di alcune settimane fa.

“A Palazzo c’era chi ipotizzava che mio figlio non avrebbe dovuto ricevere alcun titolo regale. Si chiedevano quanto potesse essere scura la pelle del neonato”. La Duchessa di Sussex non ha mai fatto alcun nome, limitandosi ad indicare il colpevole come un componente della Famiglia Reale: “Ma non voglio dire altro, questa rivelazione li danneggerebbe gravemente”.