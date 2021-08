Test: quale colore useresti per dipingere questo ponte?

Il test di oggi è di carattere psicologico. In base alla decisione che prenderai, potrai scoprire alcuni dettagli molto interessanti su di te

Oggi ti proponiamo un test di carattere psicologico. Attraverso questi test è possibile comprendere alcuni aspetti della nostra personalità che, spesso, possono restare nascosti o in secondo piano. Capita spesso infatti, che qualcuno scopra alcuni dettagli del proprio carattere dei quali ignorava l’esistenza.

Altre volte può capitare di non voler accettare alcuni aspetti del nostro carattere, soprattutto se si tratta di difetti. Sappiamo di averne, ma facciamo finta di niente, perché vogliamo fare di tutto per mostrare agli altri solo ed esclusivamente la parte migliore di noi stessi. Un comportamento molto comune.

Oggi non dovrai fare altro che seguire alcune brevi istruzioni ed effettuare la tua scelta. Lasciati guidare dall’istinto, non pensarci troppo, questo non è un quiz a premi. Quando avrai fatto la tua scelta, scorri il testo verso il basso alla ricerca delle soluzioni del test, potresti scoprire molte cose interessanti.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni. Questo test analizza una scelta inconscia come quella del colore. In base alla tua scelta, troverai un profilo abbinato. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test.

Quale colore useresti per dipingere il ponte?

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Ci sono due sponde separate da un fiume. Per unire i due pezzi di terra sarà necessario costruire un ponte. Tu devi semplicemente scegliere qual è il colore che useresti per dipingere il ponte. Fai la tua scelta e lasciati guidare dall’istinto, prova a pensarci soltanto pochi secondi.

Puoi scegliere tra rosso, blu, marrone, verde, bianco e nero. Quale tra questi colori è il tuo preferito? Dietro ogni colore si nasconde un profilo personalizzato. Ad ogni profilo corrisponde una personalità diversa. Oggi potresti scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Adesso sei pronto per iniziare il test, fai la tua scelta!

Le soluzioni del test: hai scelto il rosso

Se dipingeresti il ponte di rosso, questo vuol dire che sei una persona particolarmente determinata. Quando fai una promessa a qualcuno ti impegni al massimo per mantenerla. Riservi sempre un trattamento speciale alle persone più care, soprattutto in amicizia. Sei dotato di molta empatia e riesci ad immedesimarti negli altri.

Questa qualità ti rende una persona abbastanza comprensiva. Provi compassione per chi sta passando un periodo difficile, questo permette ai tuoi cari di fidarsi ciecamente di te. Sei sempre la prima persona alla quale si rivolgono quando hanno bisogno di aiuto. Sei troppo buono e spesso corri il rischio di fidarti troppo di persone che non meritano tutta questa fiducia. In questi casi soffri molto perché ci resti male.

Hai scelto il blu

Se il colore che hai scelto per il ponte è il blu, questo vuol dire che sei una persona particolarmente romantica. Il cuore è sempre al centro di ogni tua decisione, anche se la mente di suggerisce di fare il contrario. Ti affidi al tuo istinto e prendi sempre la decisione che ritieni migliore in quel momento. Non ti importa di commettere un errore.

Ti piace sperimentare e sei sempre alla ricerca di nuove avventure. Provi sempre ad allungare la lista delle cose che ti piacciono, non ti poni nessun limite sotto questo punto di vista. Affronti la vita come viene, dimentichi presto il passato e ti concentri sul presente. Il futuro non ti preoccupa, né ti spaventa.

Le soluzioni del test: hai scelto il marrone

Hai scelto il marrone? Bene, questo significa che sei una persona con una personalità molto ferma. Alla base della tua esistenza c’è la serietà e il lavoro duro, hai conquistato tutto con il sudore della fronte e te ne vanti. Sei orgoglioso dei risultati che hai ottenuto perché conosci i sacrifici che hai fatto fino ad ora.

Sei molto sicuro dei tuoi mezzi, questo porta qualcuno a considerarti una persona testarda, ma in realtà non è così. Quando hai un obiettivo da raggiungere non c’è nulla che ti possa fermare, sei una persona caparbia ma mai ottusa. Vai come un treno ma sai sempre quali sono i tuoi limiti e quando arriva il momento di frenare.

Hai scelto il verde

Se dipingeresti il ponte di verde, questo vuol dire che sei una persona particolarmente creativa. Le altre persone tendono a fidarsi di te quando devono fare una scelta importante, hai sempre dimostrato di essere un buongustaio e sanno che i tuoi consigli saranno molto preziosi per loro, soprattutto in ambito artistico. Musica e moda sono le materie nelle quali ti esprimi al meglio.

Hai un grandissimo talento, ti piace provare esperienze nuove e non apprezzi molto le persone che perdono tempo ad oziare. Restare troppo tempo nello stesso posto, per te non è il massimo. Ti piace esprimere quali sensazioni provi in ogni momento della tua esistenza, hai idee preziose, che provi sempre a mettere in pratica per migliorare la qualità della tua vita.

Hai scelto il bianco

Per te bisogna dipingere il ponte di bianco? Bene, questo vuol dire che sei in attesa di qualcosa di bello e luminoso nella tua vita. Questo momento è particolarmente critico, stai attraversando difficoltà importanti, sei stanco e desideri soltanto un po’ di serenità. Per questo motivo senti l’esigenza di essere ottimista per il tuo futuro.

Credi di non meritare tutte queste sofferenze, ritieni che tu non abbia fatto nulla di male per stare così male. Purtroppo la vita è piena di imprevisti e tu non ci puoi fare niente. Ti resta solo l’ottimismo, provi a guardare il bicchiere sempre mezzo pieno, ti serve per non deprimerti e per convincerti che il futuro sarà sicuramente migliore rispetto al presente e al recente passato.

Le soluzioni del test: hai scelto il nero

Se dipingeresti il ponte di nero, questo vuol dire che sei una persona molto cauta. Sei sorridente ma nascondi parecchia diffidenza dietro la tua apparente felicità. Senti la necessità di tutelarti e non permetti a nessuno di ferirti. Per questo motivo, non hai molte amicizie e, ogni tanto, rischi di perdere qualche occasione importante.

Se riuscissi ad aprirti un po’ di più con le altre persone potresti vivere momenti di pura gioia, il muro che crei ti tiene lontano anche dalle persone alle quali vuoi più bene. All’apparenza, sembri una persona molto fredda ma in realtà non è così. Chi ti conosce bene sa che, quando ti sciogli, sai essere simpatico e divertente.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, quale colore hai scelto per dipingere il ponte? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza. Intanto, puoi provare a metterti alla prova con i nostri test.