Sei veramente “illuminato”? Mediti ogni giorno appena sveglio? Allora potresti essere uno dei segni più consapevoli dello zodiaco!

Non si tratta (solo) di meditazione o di essere in contatto con il vero te stesso. Ci sono delle persone che, poco importa quanto o se hanno una spiritualità molto sviluppata sono veramente “illuminati“.

Di chi parliamo? Ma ovviamente di tutte quelle persone capaci di vedere “attraverso” situazioni, persone o addirittura attraverso gli anni (più o meno).

Ci sono, ovviamente, dei segni zodiacali che sono veramente nati per essere “illuminati“. Non sei curioso di scoprire se tra di loro ci sei anche tu?

I segni zodiacali più consapevoli dello zodiaco: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Non sei di certo una ragazza californiana che ha appena scoperto le medicine alternative e neanche un santone indiano che digiuna da quarant’anni!

Quello che sei, però, è una persona estremamente “consapevole” che finisce spesso per vedere chiaramente attraverso i filtri (non solo quelli del cellulare) e le scuse degli altri.

Come fai ad essere così? Ma semplicemente perché sei una persona veramente “illuminata” e spirituale, capace di capire le cose a fondo.

Non ci credi? Allora scopriamo insieme la classifica dei cinque segni più consapevoli dello zodiaco e vediamo se ci sei anche tu fra loro.

Potresti riconoscere in queste descrizioni alcuni degli atteggiamenti e dei tuoi modi di fare che ti sembrano normali ma sono, in realtà, estremamente consapevoli.

Pronto a scoprire su che cosa sei veramente imbattibile?

Ecco la classifica dell’oroscopo di oggi!

Cancro: quinto posto

Che si tratti di un segno che ha una profonda consapevolezza di sé e degli altri ormai lo abbiamo capito. Il Cancro, infatti, potrebbe scrivere un trattato su quello che sa o che ha “percepito” negli altri senza che questi abbiano mai detto anche una sola parola!

Il Cancro è un segno estremamente spirituale e molto consapevole: inutile cercare di ingannarlo. Leggerà sempre attraverso le vostre bugie e saprà bene cosa fare per “punirvi” al meglio!

Acquario: quarto posto

Nella nostra classifica di oggi troviamo anche tutti i nati sotto il segno dell’Acquario. Questo è un segno che difficilmente viene ingannato anche se, spesso, vuole credere il meglio degli altri.

L‘Acquario, infatti, è un segno decisamente consapevole sia di sé che degli altri: non ha paura di vedere le cose per come stanno anche se, semplicemente, non ama affrontarle.

L’Acquario è uno dei segni più consapevoli dello zodiaco ma difficilmente non vi permetterà di avere una seconda, terza o quarta occasione.

I nati sotto questo segno sono anche estremamente buoni e gentili: insomma, ci vedono lungo e proprio per questo sanno perdonare (anche quando non dovrebbero!).

Scorpione: terzo posto

Sul primo gradino del podio troviamo tutti i nati sotto il segno dello Scorpione. Sono loro, infatti, ad essere tra i tre segni più consapevoli di tutto lo zodiaco!

Lo Scorpione, infatti, è un segno che ha molta consapevolezza riguardo una persona molto importante nel suo e nell’altrui universo: sé stesso!

Chi è nato sotto il segno dello Scorpione, infatti, è una persona che ha una grande consapevolezza di sé, dei suoi meriti e di quello che gli è dovuto.

Per questo motivo, incredibilmente, lo Scorpione riesce ad affermarsi in numerosi contesti, senza risultare (almeno all’inizio) troppo borioso.

Lo Scorpione è un segno molto consapevole del suo impatto sugli altri: a volte se ne approfitta ed a volte, invece, fa la cosa giusta. Dipende da come si è svegliato quella mattina!

Vergine: secondo posto

La Vergine si trova al secondo posto della nostra classifica dei segni più consapevoli dello zodiaco. Nonostante siano estremamente precisi ed organizzati, infatti, i nati sotto questo segno possono anche essere molto chiari verso sé e gli altri.

Non devono far altro che mettere in pratica lo stesso modo in cui affrontano la propria vita… con gli altri!

La Vergine, infatti, è un segno particolarmente consapevole di quello che vuole e che tende sempre ed assolutamente a comunicarlo agli altri.

Anche quando riceve un rifiuto, infatti, la Vergine non si arrende mai: sa che cosa fare per conquistare gli altri e le loro simpatie!

Anche se non sembra, la Vergine è un segno veramente consapevole: sa quali sono i suoi limiti e non ha paura di affrontarli o di renderli pubblici.

La sua consapevolezza di sé è spesso quello che spaventa di più la gente: ma si tratta di un lato del suo carattere che dovrete imparare ad apprezzare se vorrete stare con lui!

Toro: primo posto nella classifica dei segni più consapevoli dello zodiaco

Al primo posto della classifica dell’oroscopo di oggi troviamo tutti i nati sotto il segno del Toro. Insomma, non si tratta di certo di una sorpresa, vero? Chiunque conosca un nato sotto il segno del Toro, infatti, sa quanto siano persone autoconsapevoli ed orientate verso gli altri.

Il Toro ha un modo di fare decisamente diretto che spesso lo fa sembrare maleducato o rude. In realtà il Toro è capace di leggere attraverso le persone e sa sempre dividere chi è una persona “benigna” da una “maligna“. Trasparente com’è, quindi, il Toro finisce per essere visto “male” od in cattiva da luce da tantissime persone.

Il motivo è che la sua consapevolezza lo mette in una posizione veramente scomoda.

Sapendo chi è e quello che vuole, spesso il Toro si trova in imbarazzo soprattutto quando è circondato da persone che lo vogliono “controllare“.

Ci sono, infatti, numerose persone che vogliono “approfittarsi” della sua creatività, del suo modo di fare o semplicemente della sua personalità. Il Toro è consapevole di queste situazioni e soffre nel metterle in chiaro: la sua consapevolezza, però, non gli permette di fare altrimenti!