Sei un vero “secchione”? No, non cercare di nasconderti: lo scopriremo subito con la classifica dei segni più amanti dei libri dello zodiaco!

Magari si tratta del fatto che non possono scaricarsi e che mentre li usi non sei bombardato di pubblicità. Forse ti piacciono perché ti aiutano ad immergerti in un mondo fantastico o meraviglioso o perché sogni di poterne scrivere uno.

Ehi, ma non è che in questi tempi tecnologici sei per caso un anacronistico amante della carta stampata?

No, è inutile che ti nascondi o che fai finta di niente: sai come faremo ad individuarti? Semplicemente grazie al tuo segno zodiacale.

Non sei curioso di scoprire se sei nella classifica dell’oroscopo di oggi? Ecco le prime cinque posizioni!

I segni più amanti dei libri dello zodiaco: ci sei anche tu in classifica? Scopriamolo subito

Ehi, no, non correre a nasconderti in bagno, non siamo i bulli della scuola e non abbiamo intenzione di picchiarti (per ora).

Fortunatamente, infatti, la scuola è finita (e visto che mentre scriviamo è Agosto, almeno letteralmente è vero per tutti) e non ha più potere su di noi.

Puoi essere un secchione come uno con la media del tre: oggi poco ci importa!

Visto che, però, Settembre si avvicina e con lui anche l’inizio delle scuole, abbiamo pensato di stilare la classifica dei segni più amanti dei libri dello zodiaco.

Anche se amare la lettura non è per forza sinonimo di “secchionaggine” di certo è a scuola che impari a rispettare e vedere i libri per la prima volta.

Avranno fatto un buon lavoro con te? Scopriamolo subito grazie alla nostra classifica dell’oroscopo di oggi. Sei un vero amante dei libri?

Ariete: quinto posto

L’Ariete ha un amore quasi sconfinato per i libri: sono tra i suoi oggetti preferiti! Voraci lettori, appassionati di qualsiasi tipo di carta stampata e veri e propri studiosi (per non dire secchioni), i nati sotto il segno dell’Ariete sono veri amanti dei libri.

Per loro un libro è qualcosa di più che un semplice contenitore di parole: divorano le storie a velocità inenarrabile e non considerano appuntamenti con persone che non siano appassionate di libri come loro. Siete stati avvisati!

Toro: quarto posto

Anche il Toro ha un amore veramente grande per i libri e per la carta stampata: anzi, possiamo spingerci ancora più in là e dire che il Toro ama da morire fumetti e libri per bambini!

Chi è nato sotto questo segno, infatti, apprezza particolarmente le illustrazioni e le narrazioni “semplici” che tanto semplici, poi, non sono!

Il fatto che l’arte della scrittura si fonda con le immagini ed i concetti vengano esternati in poche pagine è per il Toro fonte di continua meraviglia.

Il libro che lo soddisferà non è ancora stato scritto!

Scorpione: terzo posto posto

Certo che lo Scorpione ama i libri: come potrebbe essere altrimenti? Lo Scorpione è un vero studioso che ripone nei libri moltissima fiducia. Grazie a loro è stato in grado di migliorarsi e migliorare e ne ha sempre uno con sé: un libro non risponde, non si prende più tempo di quello che lo Scorpione può dargli ed è veramente perfetto come oggetto dentro casa!

Lo Scorpione, infatti, è anche ossessionato dal libro in qualità di… beh, semplice libro! Chi è nato sotto questo segno ha sempre biblioteche bellissime, organizzate in maniera eccellente. Se vi presta un libro (oltre a volervi molto bene) si aspetta che glielo riconsegnate in condizioni perfette, senza neanche un “orecchio” piegato: fate attenzione!

Acquario: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno dell’Acquario. Questo segno, infatti, ha un amore sconfinato per i libri che dimostra in una maniera decisamente pratica. Cioè comprandone troppi!

L’Acquario, infatti, è quella classica persona che ha il comodino, il tavolino del soggiorno e la cesta dei panni sporchi in bagno ricoperta di libri.

Purtroppo per loro, però, non riescono a leggere allo stesso ritmo con cui comprano e finiscono spesso per venire letteralmente sommersi dai libri.

Per l’Acquario, poi, un libro vale solo se può “viverlo” fino in fondo: sottolineature, pagine piegate, brani interi cerchiati con matite e piccole annotazioni scritte ai bordi delle pagine.

I nati sotto il segno dell’Acquario amano i libri, è vero, soprattutto perché li trasformano quasi nel loro diario personale!

Cancro: primo posto nella classifica dei segni più amanti dei libri

Il Cancro si guadagna il primo posto nella nostra classifica di oggi: non potrebbe essere altrimenti!

I nati sotto questo segno, infatti, hanno da sempre un rapporto decisamente particolare con i libri: amano circondarsi di questi oggetti, oltre che leggerli ovviamente, e non possono immaginare una vita od una casa senza libri!

Per il Cancro, infatti, i libri sono una vera e propria via d’uscita che li aiuta attraverso i momenti più brutti. Magari da piccoli, quando si sentono soli e d incompresi, o anche da più adulti quando hanno bisogno di un momento per staccare dalla vita di tutti i giorni.

Le biblioteche, infatti, rappresentano per loro una vera e propria oasi di pace: impossibile cercare di separarli dai libri!

Il Cancro è il vero amante dei libri di tutto l’oroscopo: regalategliene uno e avrete conquistato il suo cuore!