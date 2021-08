Kikò Nalli e Tina Cipollari, dopo la bomba la spiazzante verità: parla lui!

Arriva un’altra bomba per Kikò Nalli e Tina Cipollari. La cruda verità detta da lui

Kikò Nalli è l’ex marito di Tina Cipollari. I due si sono conosciuti durante Uomini e Donne e sono convolati a nozze poco dopo. La coppia si è poi separata a causa dello svanire del sentimento da parte di entrambi.

Kikò però crede ancora nell’amore. Per l’appunto, entrato come concorrente al Grande Fratello Vip, ha conosciuto la professoressa Ambra Lombardo e i due si sono subito innamorati.

Usciti dalla casa hanno però avuto vita breve e dopo poco si sono mollati. La storia era troppo complicata a causa della distanza e Ambra ha confessato che Kikò provava ancora un sentimento importante per Tina.

Per sapere tutti i dettagli leggi anche –> Tina Cipollari e Kikò Nalli: l’ex di lui sgancia la bomba

- Advertisement -

La notizia è uscita poche ore fa sul web e l’hairstylist Nalli ha deciso di rispondere subito all’accusa. Ecco cosa ha detto

Kikò Nalli parla dell’ex moglie Tina Cipollari: “Di nuovo gossip!“

Kikò Nalli si sfoga sui social e chiarisce una volta per tutte cosa prova per l’ex moglie e opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari.

Per prima cosa, pubblica una storia su Instagram di un articolo dedicato all’intervista della sua ex fidanzata Ambra Lombardo.

Il titolo dell’articolo faceva intuire che lei lo accusasse di essere ancora innamorato di Tina Cipollari.

Scrive ciò: “Io non amo proprio nessuno… Lasciatemi stare, sono uno che si fa i fatti propri“. Nalli è stato colpito alle spalle dalla ex e ci tiene a chiarire.

Leggi anche –> Uomini e Donne, Tina Cipollari lascia il programma? Arriva la risposta

Subito dopo, l’ex marito di Tina si prende qualche minuto per spiegare cosa è successo. Introduce l’argomento dicendo ciò: “Di nuovo gossip!” e Kikò non ci sta.

Chiarisce subito che tra lui e Tina non c’è più un sentimento d’amore: “Non la amo, ma ci stimiamo reciprocamente“.

Per l’hairstylist quando una relazione arriva al capolinea deve finire senza voltarsi indietro.

Ma ecco la rivelazione shock: Kikò Nalli si sta frequentando con un’altra persona adesso. “Io nel mio cuore ho un’altra persona e quella persona la sa“.

Kikò Nalli si è nuovamente fidanzato, Tina si sta per sposare con un imprenditore fiorentino, e Ambra Lombardo? La professoressa è l’unica che è rimasta single.