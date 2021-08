Test: scegli un cane e scopri la tua vera personalità

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Si tratta di comprendere alcuni aspetti del tuo carattere attraverso la psicologia. Sei pronto?

Il test di oggi è di carattere psicologico. Spesso pensiamo che le cose accadano per caso, invece non è così, almeno questa tesi non è sempre valida. A volte, il nostro inconscio interpreta a modo suo alcune immagini che restano impresse nella nostra mente, per poi riproporle successivamente, in base a ciò che ci sta accadendo in quel preciso istante.

Con il test di oggi cercheremo di comprendere alcuni aspetti della tua personalità che, forse, nemmeno conosci. Proveremo a scoprire qual è il tuo carattere e quali sono le tue abitudini. A volte, grazie a test come questo, alcune persone si rendono conto di avere abitudini che eseguono automaticamente, senza nemmeno rendersene conto.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni. Non dovrai fare altro che seguire le istruzioni e poi scorrere il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test di oggi.

Adesso sei quasi pronto, ti manca davvero poco. Ricorda che dovrai farti guidare dall’istinto per fare in modo che il test sia valido, quindi non perdere troppo tempo a pensare prima di dare una risposta, questo non è un quiz a premi. Una volta data la risposta, dovrai semplicemente cercare il profilo abbinato alla tua selezione e il gioco sarà fatto.

Quale cane scegli?

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Ci sono sei cani. Non soffermarti sulla razza, questo non è un particolare che ti interessa. Il dettaglio che avrai sicuramente notato, è che ogni cane ha un colore diverso: rosso, marrone, blu, grigio, giallo e nero. Qual è il tuo preferito? Qual è il primo cane che ti salta all’occhio?

Non devi fare altro che farti guidare dal tuo istinto. Qual è il primo colore che hai notato? In base alla tua decisione, potrai consultare un profilo personalizzato. Il tuo profilo riassumerà alcuni tratti della tua personalità, in modo da descrivere al meglio il tuo carattere. Se sei arrivato fin qui vuol dire che sei pronto per scoprire le soluzioni del test.

Le soluzioni del test: hai scelto il cane rosso

Se hai scelto il cane rosso, questo vuol dire che sei una persona molto sensibile. Riesci a percepire cose e sensazioni che gli altri a volte nemmeno riescono ad immaginare. Quando ti trovi in situazioni caotiche o affollate, preferisci trovare rifugio in un posto tutto tuo, la solitudine non ti spaventa. Anzi, a volte stare da solo ti ricarica e ti permette di affrontare al meglio le situazioni della vita.

Sei empatico e, per questo motivo, riesci a trarre beneficio in qualsiasi situazione. Sei premuroso, ti piace prenderti cura degli altri perché riesci sempre a comprendere lo stato d’animo delle persone alle quali tieni di più. Hai anche una vena artistica particolarmente sviluppata, questo ti consente di essere speciale e atipico nello stesso momento.

Hai scelto il cane marrone

Se hai scelto il cane marrone, questo vuol dire che sei una persona abbastanza calma e riservata. Sei saggio e amichevole, quando qualcuno ti chiede un consiglio provi subito a metterti a sua disposizione, riuscendo spesso a indirizzare i tuoi amici verso la strada più giusta. Per questo motivo gli altri si fidano ciecamente di te.

Hai la necessità di mantenere uno stato di armonia intorno a te, non vuoi conflitti nella tua vita. Quando c’è un litigio, provi immediatamente a rimediare o a mettere pace tra i contendenti. Sei una persona particolarmente matura, questo ti permette di cogliere spesso alcune opportunità che ad altri sarebbero sfuggite. Riesci sempre ad ottenere grossi traguardi nella vita.

Hai scelto il cane blu

Se il tuo occhio è caduto sul cane blu, questo vuol dire che sei una persona molto razionale. Tendi a riflettere bene prima di prendere una decisione, sei la classifica persona che conta fino a dieci prima di agire. Lo fai perché conosci le conseguenze di un gesto sbagliato e non vuoi assolutamente commettere un errore.

Sei prudente e cauto, per questo motivo fai fatica a fidarti delle persone, almeno all’inizio. Questo ti fa perdere delle occasioni e ti impedisce di avere un gruppo numeroso di conoscenze. Quelli che ti conquistano, però, restano nella tua vita per sempre e faresti di tutto per loro. Sei un amico leale e fedele quando stimi una persona.

Le soluzioni del test: hai scelto il cane grigio

Se hai scelto il cane grigio, questo vuol dire che hai un lato misterioso del tuo carattere ben visibile agli altri. Sei riservato e taciturno, difficilmente esterni i tuoi pensieri, preferisci tenerli per te e spesso resti in silenzio per ore, anche quando sei in compagnia di altre persone. Per questo motivo, a volte puoi rischiare di essere frainteso.

Non sei una persona che lascia trasparire entusiasmo, eppure anche tu hai dei momenti di vera gioia, che accogli con pacatezza, senza metterti troppo in mostra. Questo aspetto del tuo carattere, a volte, può inquietare chi ti sta intorno. Prova a mettere queste barriere da parte, in questo modo riuscirai a goderti meglio alcuni rapporti con le persone più importanti.

Hai scelto il cane giallo

Hai scelto il cagnolino giallo? Bene, questo vuol dire che sei una persona particolarmente avventurosa. Per te non vale la pena vivere un’esistenza noiosa e odi tutto ciò che riguarda la routine di tutti i giorni. Riesci sempre a farti venire nuove idee per restare in movimento, il tuo entusiasmo è contagioso nei confronti degli altri, specialmente in ambito lavorativo.

Sei una persona che conosce molto bene il valore della solidarietà, ti piace aiutare il prossimo e non chiedi mai niente in cambio. Lo fai con il cuore. Non sopporti chi vive nell’angoscia e nella povertà, faresti di tutto per aiutare chi è stato meno fortunato di te nella vita. Sei un eccellente comunicatore e una persona dotata di grande carisma.

Le soluzioni del test: hai scelto il cane nero

Se hai scelto il cane nero, questo vuol dire che sei un leader. Hai idee innovative e sempre lungimiranti, per questo motivo riesci a tenere unito il tuo gruppo di lavoro, che guidi ogni giorno verso nuovi traguardi, sempre più ambiziosi. Gli altri ti seguono in tutto ciò che fai, perché sanno bene che di te ci si può fidare ad occhi chiusi.

Il tuo carisma è enorme, quando entri in una stanza vieni notato immediatamente e vieni interpellato da tutti, per un aiuto o semplicemente per un piccolo consiglio. Hai una grande arte oratoria, quando fai un discorso in pubblico riesci ad attirare l’attenzione di tutti i presenti, che ti ascoltano e ti applaudono come se stessi facendo un comizio.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, quale cane hai deciso di scegliere? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!