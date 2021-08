Incredibile: Harry e Meghan sfrattati. Cosa faranno adesso?

Una notizia potrebbe sconvolgere i piani di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle: sono stati sfrattati. Ecco tutti i dettagli di questa storia

Harry e sua moglie, Meghan Markle, fanno sempre discutere, qualsiasi cosa facciano. L’intervista concessa ad Oprah Winfrey alcuni mesi fa ha suscitato molto clamore, anche a causa delle dichiarazioni della duchessa di Sussex. L’ex attrice statunitense ha parlato del trattamento che ha ricevuto quando ha vissuto in Gran Bretagna, a detta sua non proprio ottimale.

Meghan ha parlato di razzismo e di diverse vicende spiacevoli accadute durante il suo soggiorno nella residenza reale, più volte smentito dai parenti di suo marito, anche se parzialmente confermato da diversi addetti ai lavori inglesi. È proprio a causa di questi comportamenti che la coppia avrebbe deciso di lasciare l’Inghilterra.

Questa decisione non è piaciuta molto alla Royal Family, specialmente alla Regina Elisabetta, che si sarebbe vendicata ritardando l’inserimento della piccola Lilibet Diana, secondogenita di Harry e Meghan nata negli Stati Uniti d’America, nella linea di successione al trono. Di solito l’inserimento avviene dopo alcune settimane, nel caso della piccola Lilibet non è ancora successo.

Proprio l’approdo in California dell’ex protagonista di Suits e di suo marito è stato oggetto di diverse discussioni all’interno della Famiglia Reale britannica. Oggi i duchi di Sussex vivono in California, nella contea di Santa Barbara, nella lussuosa zona di Montecito. La villa nella quale risiedono ha un valore di circa 14 milioni di dollari. Ma c’è una novità che riguarda Harry e Meghan: pare che siano stati sfrattati. Vediamo insieme i dettagli di questa misteriosa vicenda.

Harry e Meghan sfrattati, colpa dell’autobiografia in arrivo?

Lo staff del Castello di Windsor ha fatto sparire dalla residenza reale tutto ciò che Harry e Meghan avevano lasciato nel marzo 2020, quando avevano deciso di lasciare la Gran Bretagna per approdare dall’altra parte dell’oceano. In quel mese c’è stato anche il loro ultimo impegno da reali senior, titolo che hanno perso quando hanno deciso di andare via.

Questo vuol dire che i due duchi di Sussex non torneranno mai più nella loro residenza inglese, Frogmore Cottage. Il motivo sarebbe legato all’autobiografia che Harry avrebbe intenzione di pubblicare a breve. In questo libro sarebbero presenti alcuni scandali e segreti che la Royal Family britannica non avrebbe apprezzato particolarmente.

Per questo motivo la residenza destinata a Meghan Markle e ad Harry d’Inghilterra sarebbe già stata occupata dalla cugina Eugenia, che adesso vive lì insieme a suo marito Jack. I due hanno un figlio che si chiama August. L’accordo tra i duchi di Sussex e la Regina Elisabetta prevede un affitto fino al mese di aprile 2022.

Nonostante questo, l’appartamento è stato svuotato e occupato da un altro familiare. Secondo la prassi, Meghan Markle dovrebbe richiedere formalmente alla regina un’estensione dell’affitto, ma difficilmente accadrà perché i rapporti sono, ormai, troppo tesi. È quindi probabile che l’ex attrice statunitense e suo marito continueranno a vivere in California, dove ormai si sono stabiliti da circa un anno.

Lo scontro tra Elisabetta e i duchi di Sussex

Pare che la decisione di svuotare la residenza di Harry e Meghan sia arrivata direttamente dalla Regina Elisabetta. Nonostante i due duchi di Sussex avessero ancora un accordo di affitto in essere, la loro dimora è stata disimpegnata ed occupata da altri familiari. Segno evidente che i rapporti tra le due parti sono sempre peggiori.

Foto, cornici, libri, quadri che un tempo decoravano la camera da letto di Harry e Meghan, sono stati spostati all’interno di alcuni scatoloni e trasferiti in un magazzino accanto al castello. Fino ad ora non era stato toccato niente, nemmeno gli abiti e le scarpe di Meghan Markle, che l’ex protagonista di Suits aveva lasciato in Gran Bretagna in attesa di recuperarli.

Gli scatoli saranno spediti presto negli Stati Uniti d’America, dove i due duchi di Sussex risiedono in maniera permanente. Questa mossa di Queen Elizabeth sarebbe arrivata per evitare un ritorno della coppia in occasione delle celebrazioni del Giubileo di Platino, previsto il prossimo anno a Londra, nella residenza reale. Elisabetta II festeggerà settanta anni di regno.