Nell’era dei social media basta davvero poco per andare nel pallone. Oggi come oggi le comunicazioni via social sono davvero tutto e ci sono tantissime persone, specialmente vip, che utilizzano le applicazioni per lavoro o a scopo di lucro oltre che per interagire con i propri fan.

Basti pensare al fenomeno Khaby Lame, o in precedenza il grande successo ottenuto da Chiara Ferragni o Giulia De Lellis. Ormai l’influencer è una professione vera e propria, tanto che alcune università hanno lanciato dei corsi di specializzazione per intraprendere questo lavoro.

Eppure nella nostra quotidianità non ci rendiamo conto di come basti un piccolo problema per far crollare un palazzo costruito con fatica. E’ bastato che Instagram avesse un bug e milioni di account sono stati bloccati temporaneamente, preoccupando e non poco i VIP.

Account Instagram bloccati per i VIP: cosa è successo

Nella giornata di ieri, infatti, moltissimi utenti mentre utilizzavano il loro profilo Instagram si sono trovati di fronte a questo messaggio: “Riprova più tardi. Limitiamo la frequenza con cui puoi eseguire determinate azioni su Instagram per proteggere la nostra community. Comunicaci se ritieni che abbiamo commesso un errore”.

Insomma, un messaggio che non faceva presagire nulla di buono. Si tratta di un errore che la nota piattaforma social restituisce quando si è stati bloccati per un qualsiasi motivo. Il problema è che si è trattato di un bug che ha limitato le funzioni di Instagram a moltissime persone, compresi VIP come Chiara Ferragni ed Elisabetta Gregoraci.

La pagina Trash Italiano ha pubblicato la foto del messaggio d’errore e poco dopo sono stati gli stessi vip coinvolti a commentare in basso. Tutti nella stessa barca, dalla compagna di Fedez alla conduttrice di Battiti Live. C’è anche chi, come Francesco Oppini, l’ha buttata sul ridere e ha scritto: “Saranno stati i terrapiattisti”. Per fortuna la situazione si è risolta dopo poche ore e tutto è tornato alla normalità.

La situazione pare, tuttavia, sia tornata alla normalità.