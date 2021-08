Gli ultimi anni sono stati pieni di successi musicali, ma il rapper nascondeva un segreto: nei mesi passati tanti dolori per lui

Soltanto poche ore fa il suo ultimo successo “Mama” è diventato disco di platino, a testimonianza di come la carriera musicale di Gemitaiz sia ormai di altissimo livello. Eppure il rapper romano non sta vivendo certamente il miglior periodo della sua vita.

L’artista di recente è tornato alla ribalta soprattutto per aver collaborato al brano “Fra me e te” di Anna Tatangelo, ma l’idea è quella di ripresentarsi a breve con un nuovo album, magari già nel 2021. Del resto sia “Davide” che “Scatola Nera” avevano riscosso un grandissimo successo. C’è però un problema di natura fisica che sta condizionando e non poco gli ultimi mesi di Gemitaiz.

Gemitaiz svela su Instagram: “Lotto contro i dolori da sei mesi”

Il rapper, qualche giorno fa, ha pubblicato su Instagram Stories una foto decisamente preoccupante in cui era visibile in primo piano una sacca di sangue. Il tutto è dovuto ad un’operazione alla schiena a cui il cantante si è sottoposto qualche mese fa e da quel momento in poi ha dovuto convivere con dolori ed infiammazioni.

Non di certo una situazione ottimale per chi avrebbe bisogno di concentrarsi per scrivere e cantare, immaginatevi per portare avanti una performance live e salire sul palco davanti al pubblico.

Gemitaiz ha scritto così su Instagram: “Ultimamente mi sono operato alla schiena. Sto lottando contro dolori e infiammazione da 6 mesi. Ma sto migliorando, piano piano passerà anche questa. Appena mi rimetto so che ci sarà un esplosione creativa, il mio cervello mi permetterà di essere libero di nuovo”.

Il rapper ha poi aggiunto “Wait for me”, invitando i suoi fan a pazientare ancora un po’ ma promettendo un ritorno in grande stile. E voi siete curiosi di sapere quando uscirà il suo prossimo album? Che novità vi aspettate da Gemitaiz?