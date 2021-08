“Ciao da noi tre”: Elettra Lamborghini allarga la famiglia? La foto verità

Un post criptico di Elettra Lamborghini ha scatenato la curiosità dei fan. La cantante è davvero incinta? La didascalia è eloquente

Estate bollente e piena di novità per Elettra Lamborghini. Dopo il successo ottenuto in questa stagione 2021 tra Isola dei Famosi e la nuova hit “Pistolero”, la bella ereditiera sta tenendo col fiato sospeso i suoi fan a causa di un annuncio a sorpresa.

La Lamborghini, in questi giorni, si sta godendo le vacanze in un resort di lusso in Grecia, a Mykonos, dove ha accompagnato il suo compagno Afrojack che è tornato a far ballare le folle d’Europa. Tantissime le foto bollenti dell’ex opinionista dell’Isola dei Famosi, ma ce n’è uno in particolare che ha scosso particolarmente i suoi followers.

Elettra Lamborghini, il post della discordia su Instagram: “Allora è vero che sei incinta”

“Ciao da noi tre”, ha scritto Elettra in una delle sue ultime foto in cui si è ritratta davanti a una piscina a strapiombo sul mare vestita solamente con un mini costume di colore giallo.

Ecco che dunque tutti i suoi followers hanno subito pensato ad una gravidanza improvvisa per la cantante. Tanti cuori ma soprattutto moltissimi messaggi di stupore: “Allora è vero che sei incinta”.

In realtà i fan più attenti hanno colto subito la vera natura della didascalia che, come potete vedere qui in basso, contiene anche due meloni alla fine della frase. Un riferimento, nemmeno troppo celato, al seno dell’artista. “E’ ironica, parla dei suoi seni”, ha commentato un utente di Instagram.

C’è poi un altro dettaglio che le persone più attente hanno notato, ovvero che la bella ereditiera ha scritto “Ciao da noi tre”, ma in realtà nella foto era presente soltanto lei e non Afrojack: “Ma pure se fosse incinta devono essere due gemelli per essere tre in una foto dov’è da sola. Sveglia”.

Insomma, per il momento la vita della cantante e quella del produttore procede a gonfie vele e non c’è nessun bebè in arrivo.