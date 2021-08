Milly Carlucci sott’attacco: l’ex Ballando con le stelle vuota il sacco

Tiene ancora banco la polemica tra Milly Carlucci e Raimondo Todaro. Un ex di Ballando con le stelle ha attaccato la presentatrice e la giuria

Non c’è pace in questi giorni per Milly Carlucci e Ballando con le stelle. La nuova edizione dello show di Rai1 che partirà tra qualche mese sta suscitando tantissime polemiche, un po’ per le scelte particolari relative ai nuovi concorrenti ma soprattutto per la decisione di Raimondo Todaro di lasciare il programma.

Il botta e risposta con la Carlucci ha diviso i telespettatori, il web e anche i personaggi del mondo dello spettacolo. C’è chi ha difeso la presentatrice, chi invece si è schierato apertamente con il ballerino.

Uno di questi ultimi è stato l’ex concorrente di Ballando con le stelle Giovanni Ciacci che nell’edizione 2018 aveva stretto un forte legame di amicizia con Todaro: i due avevano infatti ballato insieme. Ciacci non ha messo da parte le sue proverbiali frecciatine e nella sua ultima intervista al settimanale Nuovo Tv ha detto la sua in merito alla diatriba televisiva.

Giovanni Ciacci difende Todaro e attacca Milly Carlucci: “Era meglio cambiare”

Il costumista ha raccontato di aver parlato con il ballerino e di appoggiare completamente la sua scelta: “L’ho chiamato. Mi ha spiegato i motivi della sua scelta, che da amico tengo per me, ma non c’era neanche bisogno che me li spiegasse. Sono contento per lui, perché se ha preso questa decisione, lui che è serio, fedele, che non ha nessun grillo per la testa, non ho dubbi che la sua sia una scelta ben ponderata”.

Ben più duro, invece, il commento relativo alla decisione di Milly Carlucci di mantenere nel programma tutti i membri della giuria: “Sono solo voltagabbana, a seconda di come gli gira votano per la persona che si trovano davanti e non per la sua esibizione. Era meglio cambiare. Tenere Carolyn Smith è giusto, è l’unica che ne capisce di danza e che ha la competenza per giudicare i ballerini”.

Secondo il costumista la giuria andrebbe cambiata ogni anno, facendo solo delle piccole eccezioni. Al momento, al fianco di Carolyn Smith, ci sono Guillermo Mariotto (con cui Ciacci ebbe più di una discussione), Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino.

Non i nomi giusti, sempre secondo l’opinione di Ciacci, che vorrebbe vedere nel programma personalità del calibro di Heater Parisi o Lorella Cuccarini, per esempio. Da definire, invece, la posizione della giuria popolare, che al momento non è stata confermata ufficialmente.