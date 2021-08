Aurora Ramazzotti, la tragedia in vacanza: brutta notizia in spiaggia

Aurora Ramazzotti non ci sta più. Gli ultimi eventi che le sono capitati non le stanno facendo passare delle vacanze tranquille, ecco perché.

Aurora Ramazzotti è tra le influencer più in voga. Spumeggiante e allegra come un raggio di sole, torna a fare parlare di sé. Già di recente è stata protagonista di un evento insopportabile che ha attirato molto l’attenzione dei fan che la seguono, infatti ha una lunghissima lista di followers e seguaci.

Aurora, classe 1996, è figlia d’arte. I genitori, che non stanno più insieme da anni, sono Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, molto presenti nella vita della figlia. Da sempre attiva nei social intrattiene i fan con delle scenette e “rubrichette” come lei stessa le chiama, nelle quali condivide le sue perle di saggezza.

Consigli e ironia sono a portata di mano nel suo profilo Instagram ufficiale. Proprio per questo suo modo di essere, trasparente e solare, ha attirato tantissimi giovani e non solo, a seguirla come un’influencer affermata. Seppur così giovane è spesso pronta a dare consigli e a parlare di tematiche molto profonde.

L’acne è un argomento di cui parla molto, perché ne soffre! Aurora ha avuto il coraggio di mostrarsi senza filtri, tutta acqua, sapone e qualche brufoletto. Gli inestetismi non sono una vergogna, infatti in questo modo riesce a sensibilizzare il pubblico alla tematica e a trattare nel profondo questo problema, dandogli il giusto peso.

Questa volta però la beniamina di tutti è al centro dell’attenzione a causa di un fatto stressante e difficile da digerire.

Aurora Ramazzotti e l’ennesima disavventura

Sole, mare e relax: la soluzione perfetta per l’estate dei sogni. Aurora insieme alla sue amiche, tra cui la collega e influencer, ex madre natura, Paola di Benedetto, sono in vacanza nelle Isole Baleari. Ultimamente la Ramazzotti è stata molto giù di morale per degli eventi che ha raccontato lei stessa nelle interviste e che hanno sconvolto i fan, ma al momento desidera soltanto riposarsi.

Diciamo che la stessa vacanza non è partita benissimo, a causa di una serie di sfortunati eventi che hanno impedito che la partenza filasse liscia come l’olio. Aurora lo sa, infatti condivide spesso tutto quello che le accade nella sua pagina Instagram ufficiale, così i suoi fan sono sempre aggiornati.

Dopo l’inizio vacanza un po’ difficile da affrontare, ecco che un nuovo guaio arriva! Aurora lo racconta nella sue stories di Instagram, ecco di che si tratta:

La seguitissima influencer aggiorna i fan sul suo stato di salute, definendosi Mestruozilla! Non era in programma l’arrivo in anticipo del suo ciclo mestruale, ma al terzo giorno di vacanza sente che qualcosa non va. Nervosismo accentuato in arrivo insieme all’appuntamento mensile femminile. Rabbia che cresce per Aurora perché è in vacanza, soprattutto il suo amico del mese sarebbe dovuto arrivare tra una settimana! La vita è imprevedibile, quando si pianifica una vacanza bisogna sempre avere il piano B, e questo dopo gli ultimi eventi per la Ramazzotti è accertato!