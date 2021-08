“Indimenticabile”: Notte in strada da sogno per Miriam Leone

Miriam Leone sta brillando più che mai di felicità! La ex Miss Italia è tornata con delle novità che travolgono i fan che la seguono da sempre.

Miriam Leone è diventata una star a tutti gli effetti. Da ex Miss 2008, ha vinto infatti la 69° Edizione del Concorso di Miss Italia, ad attrice di successo che cavalca importanti palcoscenici. Cinema e televisione non hanno più segreti. E’ anche una talentuosissima conduttrice televisiva, la bravura è accertata, chissà se con un calcolo natale è possibile ottenere i numeri vincenti corrispondenti alla sua persona, la fortuna potrebbe portare il nome di Miriam Leone!

Miriam, classe 1985, sta costruendo grazie alla sua professionalità, capacità e spirito di sacrificio, una carriera ricca di successi e ottimi traguardi. Film, fiction e programmi sono diventati il suo pan quotidiano, ed il pubblico non può fare a meno di vederla. Travolgente e bella da mozzare il fiato, sembra essere nata per tutto questo.

Siciliana doc, perché nata a Catania, anche se ha vissuto ad Agrigento, porta in alto le sue meravigliose origini ricche di storia e cultura. Su Rai 1 ha iniziato in tv conducendo nel 2009 Uno Mattina estate, Mattina in famiglia, e nel 2010 debutta al cinema con Genitori e Figli, agitare bene prima dell’uso, consacrando il suo rapporto con il pubblico diventando la Mirimeo, così si fa chiamare su Instagram, apprezzata e amata da tutti.

- Advertisement -

L’attrice ha condiviso un momento per lei parecchio felice, proprio perché è riconoscente ai fan che la seguono fin dagli inizi, è lei stessa a raccontare tutto!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Miriam Leone e il calcolo astrale che non ti aspetti può dare i prossimi numeri vincenti!

Miriam Leone racconta il momento di felicità

La felicità è molto difficile da raggiungere, quello che è certo è che è nelle piccole cose. Nei sacrifici, nella voglia di imparare, e soprattutto nell’affetto dei propri cari. Di recente la carriera dell’attrice si è arricchita di nuovi traguardi, basta ricordare l’ultimo evento che l’ha vista tra i protagonisti, ma al momento c’è di più.

Luci, riprese, sceneggiature e regia, cosa può desiderare di più una professionista in crescita? Apprendere quanto più possibile è molto importante, ma anche godersi quei piccoli momenti nei quali si rendono visibili i risultati di sacrifici e passione per il proprio lavoro.

Miriam condivide su Instagram il post dove racconta il suo posto felice! Ecco il post:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Miriam Leone segna un traguardo importante per la sua carriera, è tra i protagonisti di un evento imperdibile!

Felice e grata per ciò che la vita le sta dando, condivide questo magico momento della notte nel set! Occhi grandi e stanchi, ma pieni di emozioni per il nuovo traguardo raggiunto. In aggiornamento di novità sull’attrice che al momento si sta impegnando molto nel nuovo progetto, non resta che aspettare di vederla al cinema!