Tale e Quale Show 2021, c’è il grande ritorno: Carlo Conti ha deciso

Tale e Quale Show 2021 si sta preparando per la prossima stagione autunnale. Carlo Conti ha preso una decisione che fa impazzire i telespettatori.

Tale e Quale Show di Carlo Conti sta arrivando con delle clamorose novità. Dal 2012 Conti conduce il noto format che mette in scena uno spettacolo inedito e travolgente. Ancora oggi, dopo anni dalla prima messa in onda, è un programma di grandissimo successo.

Tale e Quale Show accompagna i telespettatori con un varietà di alto livello. I concorrenti si sfidano tra loro cantando ed imitando importanti personaggi dello spettacolo musicale sia italiani che internazionali. Certamente non è facile riuscire ad interpretare al 100% un artista, ma ci provano con tanto duro lavoro e trucco e parrucco.

Conti ha ultimamente segnato un grandissimo traguardo ottenendo la partecipazione alla prossima edizione del programma di un amatissimo personaggio di Don Matteo, ma le novità non sono terminate qui.

Ogni anno ci sono nuovi formidabili concorrenti, ma questa volta il conduttore fa una scelta totalmente inaspettata: c’è il clamoroso ritorno di un personaggio amato dal pubblico!

Tale e Quale Show: Carlo Conti ha deciso chi ritorna

Riuscire a mantenere alto lo share di un programma già presente da anni, non è per tutti. Le scelte di produzione sono molto complesse, infatti occorre capire bene prima le tendenze e le dinamiche che sono necessarie da attuare all’interno di un format. Frecciatine e discussioni non mancano però, ex gieffino fa delle rivelazioni che hanno infastidito un noto personaggio che potrebbe partecipare al programma.

Tra le novità c’è questo clamoroso ritorno: Antonio Mezzancella! E non solo c’è un’altra news.

Antonio Mezzancella è un imitatore e presentatore italiano che ha partecipato all’ottava edizione di Tale e Quale Show, vincendola! In questo modo ha ottenuto un grandissimo successo dalla critica e dai telespettatori. La sua voce e il suo talento sono stati le armi vincenti che lo hanno portato ad ottenere grandissimi risultati, infatti torna nel programma in veste di coach! Ha anche partecipato ad un programma di cucina su Alice, chiamato Il boss delle pizze.

Insomma, il conduttore si sta impegnando al 100% per ottenere il massimo nella prossima stagione. Cast, set e news sono in preparazione per lo spettacolo. In attesa di ulteriori aggiornamenti, il pubblico è in fermento per le novità del programma, non resta che aspettare la prima messa in onda!