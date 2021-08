Grande Fratello Vip, ufficiale: arriva l’ex Uomini e Donne. Risse garantite

Grande Fratello Vip è al centro del gossip. Cast in preparazione, questa volta il concorrente confermato per la prossima edizione viene da Uomini e Donne.

Grande Fratello Vip è quasi pronto: la prossima stagione farà impazzire il pubblico! Sono in serbo delle inaspettate e clamorose novità, a partire dalla selezione e definizione dei concorrenti, i reali protagonisti del programma.

Grande fratello Vip è un format di successo. La casa più chiacchierata d’Italia è un appuntamento settimanale fisso con i telespettatori. Due volte a settimana in prima serata su Canale 5, Alfonso Signorini regala uno spettacolo inedito e travolgente. Già sono in circolo delle voci sulla partecipazione al GF Vip di un concorrente molto chiacchierato di Temptation Island, ma non solo lui, c’è un altro personaggio confermato!

Emozioni, relazioni e storie si intrecciano insieme alla dinamiche della produzione. Situazione che rende le vicende sempre più interessanti ed imperdibili per i fedelissimi fan che seguono il GF fin dai suoi inizi.

Alfonso Signorini la sa lunga sul percorso da fare all’interno della casa, dato che è stato il conduttore che ha accompagnato concorrenti e pubblico nell’edizione più longeva, a causa della pandemia di coronavirus. Il pubblico non poteva più fare a meno di intrattenersi con gli avvenimenti della casa, infatti il programma è stato un toccasana durante il lockdown!

Questa volta però c’è una grossa novità, confermato nuovo concorrente, volto già noto perché ha fatto Uomini e Donne!

Grande Fratello Vip 2021: da Uomini e Donne è tutto!

Selezionare dei concorrenti speciali è la prima mossa da fare per garantire il successo del programma. Ogni edizione si è distinta con delle particolarità uniche e inimitabili, basta ricordare che il personaggio appena confermato, aveva già criticato dei concorrenti all’interno della casa del Grande Fratello Vip dell’ultima edizione!

Quindi si può confermare che è stato il destino ad aver deciso la concorrente che ufficialmente entrerà nella casa nella prossima edizione, Soleil Sorge!

Soleil Sorge è la nuova concorrente, è ufficiale! Soleil è una modella, showgirl e influencer nata nel 1994 a Los Angeles. Nota per essere stata la fidanzata del fratello di Belen Rodriguez, Jeremias, e dell’ex gieffino Luca Onestini, conosciuto proprio a Uomini e Donne, perché lei è stata la sua corteggiatrice!

Seppur escono insieme come coppia dal dating show di Canale 5, tradisce il fidanzato Luca con Marco Cartasegna, e lui lo scopre proprio in diretta tv al GF. Che il programma sia ricco di turbolenti ed emozionanti eventi lo si sa, ma che se ne vedranno delle belle con un personaggio come Soleil è accertato!