Soleil Stasi commenta la nuova coppia del GF, Rosalinda e Andrea Zenga, e ironizza su Rosalinda “brava, donna forte!”

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono tra i finalisti del GF e sembrano intenzionati a finire questo percorso insieme. Al pubblico, infatti, non sono sfuggite le occhiate tenere e i baci scambiati tra i due, che hanno provocato anche molte reazioni infastidite dal comportamento di Rosalinda, che sembra non prendere mai una posizione sincera.

Soleil Stasi con un provocatorio Tweet appoggiato da molti spettatori del Grande Fratello, ha commentato la scelta di Rosalinda che tra un flirt e l’altro, termina l’avventura del Grande Fratello con dei baci rubati ad Andrea Zenga.

Soleil contro Rosalinda, il Tweet discusso

Dopo aver visto le scene di Rosalinda e Andrea che si scambiano baci e coccole, tutti gli spettatori sono rimasti un po’ a bocca aperta, e infatti la scena ha provocato varie reazioni, tra cui quella dell’influencer ed ex fidanzada di Luca Onestini (ex concorrente del GF), Soleil Stasi.

La relazione tra i due finalisti del Gf è solo all’inizio, eppure già provoca critiche e commenti negativi.

La modella e influencer, con un solo Tweet ha lanciato una potente freccia verso Rosalinda, che “nel Gf inizia la 4 relazione durante una di 14 anni con proposta di convivenza”. La gieffina viene accusata di non dare il giusto valore alle relazioni che tiene e di non rispettare la persona che da fuori la sta guardando, il suo – ormai ex? – fidanzato Giuliano Condorelli.