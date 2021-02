Ennesimo polverone alzatosi al GF VIP a causa di Samantha De Grenet: scopriamo insieme che cosa è successo e se la showgirl verrà eliminata.

Samantha De Grenet è nel centro di una bufera mediatica a causa di una frase che si è lasciata “sfuggire” parlando con Andrea Zelletta.

Di certo non è la prima volta che il Grande Fratello finisce nel mirino della polemica a causa di alcuni atteggiamenti e parole dei suoi concorrenti.

Dopotutto, quest’edizione, ha veramente messo alla prova i partecipanti “costringendoli” a vivere all’interno della Casa sempre più a lungo.

Il 1 Marzo, però, la competizione finalmente finirà e sarà decretato il vincitore: Samantha De Grenet, però, potrebbe essere esclusa dalla rosa dei finalisti.

Ecco perché.

GF VIP, De Grenet nel mirino: “Sembri autistico”

“Come fai a ricordarti tutto? Sembri autistico in questo momento, come fai a ricordarti tutte ‘ste cose?”.

La frase, infelice, è stata pronunciata dalla show girl romana Samantha De Grenet, mentre parlava con Andrea Zelletta riguardo le ultime puntate e le finali delle edizioni precedenti del Grande Fratello.

Il commento ha decisamente acceso gli animi e sui social si è già scatenata una vera e propria baraonda.

Gli utenti chiedono a gran voce che la produzione prenda dei provvedimenti contro la De Grenet mentre molti altri sostengono che l’eliminazione a questo punto è quasi scontata.

Dalla produzione, comunque, non arriva nessun cenno a riguardo mentre i più informati sostengono che quello che accadrà, con ogni probabilità, è che Alfonso Signorini, il conduttore dello show, chiederà a Samantha di scusarsi pubblicamente durante la prossima puntata in diretta.

Effettivamente il commento non è dei più eleganti e, nel sentirlo, in molti si sono sollevati contro la famosa showgirl.

Andrea Zelletta stava ricordando i protagonisti ed i piazzamenti degli altri concorrenti nelle edizioni precedenti e le sue capacità mnemoniche non sono di certo sfuggite a Samantha De Grenet.

Il suo commento, però, ha fatto infuriare il web.

Anche Zelletta, comunque, è sembrato decisamente infastidito dalle parole poco carine della De Grenet.

Sempre facendo riferimento alla loro conversazione riguardo i precedenti concorrenti, ha affermato: “Guarda che c’è la foto poco più in là”.

Insomma, come a dire che il suo conoscere gli ex concorrenti ed i loro piazzamenti non si tratti di niente di che.

Nel frattempo c’è chi chiede a gran voce che la show girl venga fatta uscire mentre in tantissimi contestano il fatto che la parola “autistico” di certo non sia un insulto.

Su Twitter gli utenti si accusano a vicenda di essere degli ignoranti mentre c’è chi si interroga sulle motivazioni dietro l’utilizzo di un termine “abilista”, rimane aperto il quesito.

Samantha De Grenet rischia davvero l’eliminazione?

Questa edizione del Grande Fratello non è stata di certo esente da brutte figure e da situazioni veramente al limite.

Paolo Brosio aveva proferito delle frasi veramente choc mentre anche Cristiano Malgioglio non ha di certo fatto sconti ai suoi colleghi VIP presenti nella Casa.

In molti, comunque, se la sono cavata con una piccola ammonizione e con delle scuse pubbliche, in più di un’occasione.

Cosa succederà adesso?