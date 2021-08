Milly Carlucci è pronta a spendere per Ballando con le stelle: i nomi del cast sono una bomba!

Milly Carlucci sta lavorando già da mesi al cast della prossima edizione di Ballando con le stelle che inizierà a metà settembre. I primi nomi sono già usciti, ma Milly sta affinando il tiro per ottenere 12 nomi invidiabili.

Ballando con le stelle si troverà in competizione con Tu si que vales. Entrambi iniziano dopo l’estate e sarà uno scontro aperto tra Maria De Filippi e Milly Carlucci.

Vediamo allora quali sono gli assi nella manica della conduttrice del programma di Rai 1

Ballando con le stelle e i nomi che fanno impazzire i fan

Milly Carlucci è carica per la sedicesima edizione di Ballando con le stelle. I primi nomi usciti hanno già fatto impazzire il web.

I primi ballerini che vedremo su Rai 1 sono l’influencer e imprenditore Federico Fashion Style, il cantante Morgan, l’attrice Valeria Fabrizi e la cantante Mietta che ha già lavorato con Milly Carlucci ne Il Cantante Mascherato.

Questi sono i personaggi certi che vedremo nella prossima edizione. Tra i nomi in forse troviamo l’ex Miss Italia Rachele Risaliti e Madre Natura di Ciao Darwin Sara Croce.

Ma c’è anche chi richiede di partecipare al cast di Ballando con le stelle. Tra questi troviamo i due ex gieffini Andrea Zenga e Samantha De Grenet, ma essendo “nati” su canale 5 sarà difficile trovarli al fianco di Milly Carlucci.

Una auto candidatura è stata invece accettata: si tratta dell’attrice Antonella Ferrari che ha fatto l’appello davanti a Mara Venier durante un’intervista a Domenica In.

“Mi stava dicendo Antonella Ferrari che le piacerebbe moltissimo fare Ballando con le stelle” ha confessato Mara Venier in studio.

L’attrice ha prontamente risposto: “Sarebbe una sfida contro me stessa per dimostrare che riesco ancora a muovere qualche passo“.

Antonella combatte da anni contro la sclerosi multipla e durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo a cui ha partecipato come ospite ha detto: “Io non sono la sclerosi multipla“.

“Io sono Antonella, un’attrice. Da oggi potrò ricominciare a camminare in mezzo alla gente senza timore” racconta fiera di se stessa e aggiunge: “Da oggi potrò smettere di avere paura della paura. Sarò semplicemente io, in cammino, luminosa anche quando sarà buio“.

Sono questi i messaggi che vuole far passare Milly Carlucci nel suo programma. Lei vuole che il mondo dello spettacolo incontri la crudeltà della vita danzando insieme, lasciando sognare i telespettatori.