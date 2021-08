Dramma per l’ex gieffina: l’amaro sfogo nel giorno del suo compleanno

Dramma destabilizzante per un’amatissima ex concorrente del Grande Fratello che si lascia andare ad uno sfogo, il giorno del suo compleanno è rovinato per sempre.

Dramma per ex gieffina, Grande Fratello Nip è macchiato da uno spiacevolissimo evento. Ultimamente il programma è stato sotto l’occhio del ciclone a causa di novità per l’edizione Vip, un poker d’assi di concorrenti è in vista! Signorini non ne sbaglia una, ma questa volta la vicenda accaduta non ha a che fare né con i vipponi, né con l’amatissimo conduttore.

Dramma colpisce una concorrente dell’edizione del Grande Fratello classico, quello che ha come partecipanti non dei Vip famosi e conosciuti, ma gente normale. Persone sconosciute che nel corso delle edizioni hanno reso la loro presenza all’interno del programma, un trampolino di lancia a tutti gli effetti. Basta ricordare attori del calibro di Luca Argentero per ricordarsi l’origine del programma.

Luca Argentero si è fatto conoscere grazie al Grande Fratello, e adesso è un attore di successo. Il reality show per eccellenza nel corso degli anni ha cambiato forma in tutti i sensi. Dato il maggior successo con le figure dei vipponi, il nuovo format ha alzato notevolmente gli share, portando gente famosa in tv, magari dopo anni di assenza.

Da non famosa, un’ex gieffina ha subito un gravissimo danno che le ha rovinato per sempre il giorno del compleanno!

Dramma per ex concorrente: ecco l’evento

Grande Fratello anche quando non va in onda è su tutte le riviste. Passano gli anni, i concorrenti e i presentatori, ma sempre si parla del programma! Ultimamente il conduttore dell’edizione Vip ha contribuito ad alimentare le critiche sul reality a causa di recenti scelte, ma in questo caso il protagonista dell’evento drammatico è una concorrente di un’edizione passata, o meglio storica.

La concorrente in questione è stata presente nella primissima edizione del Grande Fratello, ed è Roberta Beta!

Roberta Beta ha subito un furto nella sua abitazione proprio il giorno del compleanno! Sconvolgente avvenimento che l’ha turbata nel profondo, perché fortunatamente né l’ex gieffina né il figlio erano in casa. Ecco il post con le parole da lei stessa condiviso nel suo profilo Instagram, ecco il post:

Spaventata, ma al tempo stesso sollevata che non sia accaduto il peggio, si è lasciata andare a questo sfogo. Con l’augurio di riprendersi presto dalla paura, nonostante l’accaduto, l’importante è che tutti stanno bene!