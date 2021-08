Test: scegli uno specchio e scopri la tua vera personalità

Il test di oggi riguarda la tua personalità: scegli uno di questi specchi e potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Oggi ti proponiamo un test che ha l’obiettivo di scoprire alcuni aspetti più nascosti della tua personalità. Spesso pensiamo di conoscere tutto di noi, in realtà non è così. Lo dimostrano quelle situazioni nelle quali ci comportiamo in un modo e poi non riusciamo nemmeno a spiegarci il perché di quel comportamento. È una cosa che capita più di quanto tu possa pensare.

I test come quello di oggi servono proprio ad aiutarti a comprendere alcuni aspetti del tuo carattere che, probabilmente, nemmeno pensavi che esistessero. Si tratta degli spigoli che non vediamo o che non vogliamo accettare. Il discorso vale soprattutto per i nostri difetti, sappiamo di averne ma facciamo finta che non sia così. È una sorta di rifiuto.

Non dovrai fare altro che seguire delle semplici istruzioni, fare la tua scelta e poi scorrere il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test di oggi. Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni.

Non lasciarti ingannare troppo dalle apparenze, per fare in modo che il test ti dia la risposta corretta dovrai usare il tuo istinto ma non dovrai avere troppa fretta. Questo non è un quiz a premi, fai la tua scelta e poi prova a ragionare per qualche secondo, per vedere se razione e istinto sono allineati sulla stessa lunghezza d’onda. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test.

Il test degli specchi: quale scegli?

Guarda con attenzione l’immagine in alto, ci sono tre specchi e tu dovrai sceglierne uno. Come ti abbiamo già detto, devi farti guidare dall’istinto ma non devi avere l’ansia di fornire subito la risposta che ritieni più vicina ai tuoi gusti. Pensaci per qualche secondo, poi sarai pronto per scoprire qual è la tua vera personalità.

In questo modo potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno conosci o che, semplicemente, fino ad ora non avevi ancora notato. Scegli uno dei tre specchi, poi scorri il testo verso il basso alla ricerca delle soluzioni del test. Dietro ogni opzione si nasconde un profilo personalizzato. Ad ogni profilo corrisponde una personalità diversa.

Le soluzioni del test: hai scelto lo specchio numero uno

Se hai scelto lo specchio numero uno, vuol dire che sei una persona difficile da ingannare. Hai un fiuto infallibile nei confronti delle persone che fingono di essere ciò che, in realtà, non sono. Riesci sempre a notare ogni minimo dettaglio, questo fa in modo che gli altri ti temano e difficilmente proveranno ad ingannarti. Sanno che nessuno può farlo.

È molto difficile sedurti, proprio a causa della tua grande diffidenza nei confronti di tutti coloro che ti circondano. Questo aspetto del tuo carattere, a volte, non ti permette di goderti a fondo alcune esperienze e ti fa perdere diverse occasioni importanti. Anche se nel tuo intimo te ne penti, non lo ammetti perché sei troppo orgoglioso per fare un passo indietro e ammettere di aver sbagliato.

Hai scelto lo specchio numero due

Il primo specchio che ti è saltato all’occhio è il secondo? Bene, questo vuol dire che riesci a riconoscere con una certa scioltezza le persone false. È molto difficile ingannarti, soprattutto se hai a che fare con persone che hai appena conosciuto. Per entrare in confidenza con te, infatti, ci vuole un po’ di tempo e non è semplice diventare tuo amico.

Quando ti fidi di qualcuno, invece, lo fai totalmente. Questo aspetto del tuo carattere ti porta, a volte, ad andare incontro a diverse delusioni, perché capita che un finto amico se ne possa approfittare. Purtroppo succede perché sei troppo generoso con le persone che ritieni più importanti. I tradimenti lasciano il segno, per questo motivo, con il passar del tempo, fai fatica a legarti sempre di più a persone nuove.

Se hai scelto l’ultima opzione, quindi lo specchio numero tre, questo vuol dire che sei una persona che si lascia facilmente ingannare dalle apparenze. Sei troppo ingenuo e ti fidi di chiunque entri nella tua vita. Per questo motivo, più volte è successo che qualcuno ti abbia truffato o se ne sia approfittato, dandoti delle fortissime delusioni.

Ti accorgi troppo tardi del tranello ma hai i tuoi amici a sostenerti. Sei una persona buona, benvoluta da tutti. Per questo motivo, chi ti ama veramente ti mette in guardia da potenziali pericoli e, ogni tanto, riesce anche ad evitarti qualche brutta scottatura. La tua fiducia nel prossimo, nonostante tutto, resta sempre intatta e questo ti fa onore.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, quale tra questi specchi hai scelto? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!