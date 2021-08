Grande Fratello accoglie la cicogna con il nuovo arrivato! Fiocco azzurro per ex gieffina della trasmissione, la gioia è incontenibile per la neo mamma.

Grande Fratello accoglie uno splendido fiocco azzurro: bebè in arrivo! La casa più chiacchierata di Canale 5 porta delle novità che hanno letteralmente fatto impazzire i fan del programma. Ultimamente l’edizione del Grande Fratello Vip è sotto l’occhio del ciclone a causa di pesanti critiche fatte nei confronti delle nuove scelte del conduttore Alfonso Signorini, ma le news non si fermano qui.

Grande Fratello è un appuntamento imperdibile per i telespettatori. Dal 2000 è in onda questa trasmissione che accompagna i fedelissimi fan nelle serate autunnali. Adesso sono due gli appuntamenti della settimana, perché il format è il più seguito e necessita di più puntate a settimana per soddisfare le esigenze del pubblico.

La vecchi edizione, quella classica, è quella che non prevede i vipponi, Very Important People, ma i comunissimi Nip, Not Important People, cioè personaggi comuni. Tra questi c’è una grande notizia che al pubblico non poteva sfuggire.

Ex concorrente diventa mamma per la prima volta! Ecco chi è

Grande Fratello è indispensabile per i telespettatori, anche quando non è in onda! I personaggi sono dei protagonisti speciali, selezionati perché unici e visti come arricchimento per le dinamiche del programma. Si tratta di storie vere che emozionano il pubblico. Di recente per l’edizione Vip, Alfonso segna un bel poker d’assi nella scelta dei concorrenti!

Questa volta però la novità ha a che fare con una concorrente della decima edizione del Grande Fratello Nip, si tratta di Mara Adriani!

Mara Adriani è romana doc, ha 34 anni, e condivide lei stessa nel suo profilo Instagram ufficiale la foto del proprio figlio, Abramo! Ecco il post:

Durante il mese di maggio la Adriani aveva comunicato a tutti la gravidanza, soprattutto che non vedeva l’ora di vedere il proprio bambino. L’ex gieffina è tornata a Roma dopo aver vissuto a Londra, città nella quale è andata per cambiare vita e trovare lavoro, ma l’Italia ha chiamato. In particolare, è Fabio a farsi sentire, suo attuale compagno e padre del bebè, che ha fatto di tutto per riaverla con sé.

Mara è tornata in patria. Non è noto il luogo del parto, ma quello che è certo è che la gioia è incontenibile, e con il miglior in bocca al lupo per il nascituro, si augura il meglio ai neo genitori!