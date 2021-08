Il cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip è in via di definizione. Il volto noto della tv e del cinema lancia la sua candidatura.

In questa calda estate anche i grandi reality show della televisione italiana sono al momento in vacanza. Tra qualche mese però si ripartirà alla grande e come sempre a catturare l’attenzione del pubblico ci sarà la casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello VIP.

E’ proprio in queste ore che si stanno definendo tutti i nomi dei protagonisti della prossima edizione. Alfonso Signorini ha già stabilito che al suo fianco, in veste di opinionisti, ci saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Ancora incerti invece i nomi dei concorrenti, mentre i siti e le riviste specializzate stanno pubblicando le ultime indiscrezioni in merito.

Già usciti alcuni nomi riguardanti le concorrenti femminili, su tutte quello di Manila Nazzaro, mentre per quel che riguarda l’ambito maschile il sito “Blogo” è pronto a giurare che uno dei prossimi partecipanti sarà Giucas Casella. Ma c’è chi è andato oltre e si è auto-proposto per entrare nella casa proprio quest’anno.

Grande Fratello Vip, Sandra Milo si candida: “Io come Mara Maionchi e Orietta Berti”

Stiamo parlando di Sandra Milo che, ad 88 anni, ha ancora voglia di stupire e di far parlare di se. L’attrice e presentatrice tv ha lanciato la sua candidatura nell’ultima intervista rilasciata a Novella 2000. Lo ha fatto candidamente, senza nascondersi, rispondendo a chi le chiedeva se sarebbe tornata in tv volentieri dopo aver ricoperto il ruolo di inviata nell’ultima edizione de “La vita in diretta Estate”:

“Non mi dispiacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip 6. Quelli sono momenti in cui ci si può raccontare senza filtri”, ha detto la Milo, che poi ha aggiunto: “Se il pubblico più giovane può appassionarsi anche a persone più grandi? Si pensi a Mara Maionchi o Orietta Berti, sono amatissime dai giovani perché oltre a trasmettere positività sono dei punti di riferimento per le nuove generazioni”.

Del resto come darle torto: Orietta Berti è stata la grandissima protagonista di Sanremo ed ora è sulla bocca di tutti dopo aver lanciato il successo dell’estate insieme a Fedez ed Achille Lauro. Riuscirà Sandra Milo a convincere Alfonso Signorini con questa autocandidatura? E a voi piacerebbe vederla nella casa?