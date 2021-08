I duchi di Cambridge, Kate e William, fanno gelare l’Inghilterra

Tutto tace a Buckingham Palace, ma Kate e William hanno preso una decisione che fa rabbrividire l’Inghilterra.

Poche ore fa, Kate Middleton ha lanciato una bomba sulla sua famiglia: ha raccontato un lato inedito dell’educazione familiare.

I fan della famiglia sono rimasti scioccati dalla notizia, ogni giorno è una sorpresa!

Leggi anche –> Kate Middleton nuova bufera sulla Royal Family: le confessioni della moglie di William

- Advertisement -

Adesso la coppia reale ha deciso di prendersi qualche giorno di pausa e si sono allontanati dalla Royal Family. Vediamo cosa sta succedendo

William e Kate: in viaggio lontano da Buckingham Palace

Kate e William hanno deciso di prendersi di giorni di pausa dalla vita londinese. Hanno fatto le valige e sono partiti per le isole Scilly in Cornovaglia.

La coppia è accompagnata dai tre figli: George, Charlotte e Louis.

Queste isole sono un luogo speciale per William che ha deciso di passare le vacanze in un luogo fresco e ventoso.

Sono riusciti ad arrivare sull’isola in totale segreto, ma appena hanno messo sulla terraferma, il magazine Hello! li ha beccati in fragrante.

Nella scorsa estate, la famiglia era già andata in Cornovaglia, perché è un luogo molto caro a William.

Leggi anche –> Kate e William, i messaggi segreti per Harry e Meghan: tutto cambia

Il duca di Cambridge ricorda ancora quando andò in compagnia di sua madre Diana, re Carlo e il fratello William. Una dolce vacanza prima del clamore mondiale.

L’unica cosa che rimane di tangibile di quei giorni spensierati è una foto della famiglia in bicicletta*. Sono sereni e felici, ma non sanno ancora a cosa stanno per andare in contro.

William ha portato anche la moglie Kate per il viaggio di nozze del 2011. Di questo evento, però non esistono foto, ma sicuramente si saranno dedicati a girate in bicicletta, un po’ di mare e il giro per le isole in ferry boat.

*

Adesso Kate, William e i tre figli sono sulla terra ferma e quasi sicuramente raggiungeranno la Regina Elisabetta a Balmoral e in campagna ad Anmer Hall, dove hanno passato il primo lockdown.

Proprio per questo motivo, la coppia reale si trova a viaggiare nuovamente in Inghilterra, stando alle regole della pandemia mondiale.