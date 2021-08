Quali sono i segni più deboli dello zodiaco? Ecco i primi cinque

Oggi scopriremo quali sono i segni più deboli dello zodiaco. Ecco la classifica dei primi cinque: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Molte persone si comportano in un determinato modo perché hanno una vera e propria predisposizione per quel tipo di comportamento. C’è chi reagisce bene anche alle avversità più dure che la vita ci riserva e chi, al contrario, tende ad abbattersi facilmente, a volte rinuncia quasi a combattere. Questo non significa essere buoni o cattivi, ma semplicemente affrontare la vita in un modo diametralmente opposto.

Oggi parleremo delle persone deboli. Solitamente si tratta di persone che hanno avuto dei traumi nel passato e fanno fatica a reagire quando si trovano davanti allo stesso problema. A volte si tratta di persone che hanno un carattere troppo accomodante e si comportano in questo modo semplicemente perché non hanno voglia di affrontare polemiche inutili. In ogni caso, la scarsa autostima contraddistingue queste persone.

Naturalmente, ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi è più abituato a reagire quando gli succede qualcosa, chi prova a smentire un giudizio negativo e chi, al contrario, subisce e non fa nulla per provare a tenere la testa alta. Queste persone non cambiano neanche davanti ad un episodio particolarmente negativo o davanti ad una critica fortissima. Per loro è quasi un’abitudine comportarsi in quel modo.

Non tutti sanno, però, che questo aspetto del carattere di una persona potrebbe dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Scopriamo quindi insieme quali sono i segni più deboli dello zodiaco.

I cinque segni più deboli dello zodiaco

Ognuno di noi ha il suo carattere. C’è chi è più istintivo, chi è più diffidente, chi è in grado di accettare una valutazione negativa e chi, al contrario, non reagisce mai. Stiamo parlando delle persone deboli. Ovviamente, ci soffermiamo soltanto sull’aspetto caratteriale, senza voler entrare nella sfera intima di nessuno. Parliamo di coloro che fanno un po’ più fatica anche a relazionarsi con le altre persone, a causa del loro carattere.

Non tutti sanno che questo modo di essere può dipendere dal nostro segno zodiacale. In base alle stelle e alla data di nascita, infatti, possiamo sviluppare un determinato tipo di caratteristica. È possibile capire se una persona reagirà davanti ad una critica oppure non risponderà quando riceverà un giudizio negativo. È una questione di testa, una differenza caratteriale.

Abbiamo già visto quali sono i segni più dipendenti dalle serie tv, quali sono i segni più attenti, quali sono i segni più fortunati e quali sono i segni che si deprimono più facilmente. Oggi scopriremo invece quali sono i segni più permalosi dello zodiaco. Ecco la classifica dei primi cinque.

Ariete: quelli che piangono quando vengono attaccati

Le persone nate sotto questo segno zodiacale sono al quinto posto nella classifica di oggi. Si tratta di persone abbastanza deboli, che possono anche scoppiare in lacrime quando vengono colpiti nel segno. Un Ariete ha un aspetto emotivo molto sviluppato, per questo non ama sentirsi attaccato in tutto ciò che riguarda la sua sfera personale. Quando succede, può reagire male.

I cinque segni più deboli dello zodiaco: Sagittario

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco vanno in crisi a partire da una certa età. Quando sono più giovani, difficilmente possono rendersi conto di ciò che sta accadendo nella loro vita. Crescendo, iniziano a soffrire della sindrome di Peter Pan e questo li rende particolarmente deboli e vulnerabili nei confronti delle altre persone. Per un Sagittario, crescere è quasi un dramma.

Anche per questo motivo fanno fatica a conservare a lungo i rapporti con gli altri, sia per quanto riguarda la sfera personale che sul posto di lavoro. In amore, un Sagittario fugge quando la situazione inizia a farsi seria, non ha nessuna intenzione di assumersi le proprie responsabilità e raramente cambia idea a proposito. Questo lo rende molto debole e superficiale, soprattutto nel giudizio altrui.

Bilancia: gli eterni indecisi

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco vanno in crisi anche per dei piccoli episodi della vita di tutti i giorni. Non c’è bisogno che capiti qualcosa di grave per sconvolgere una persona della Bilancia, basta perdere un treno o macchiarsi un vestito prima di arrivare a lavoro per mandarli letteralmente in crisi. In questi casi fanno fatica a gestire una situazione critica a causa del loro carattere.

La Bilancia, infatti, è sempre indecisa su cosa fare. Si è macchiato il vestito? Bene, meglio tornare a casa e cambiarmi o comprarne uno al volo, strada facendo? A volte possono passare ore prima di prendere una decisione, che arriva quasi sempre quando ormai è troppo tardi. Per questo motivo, sono visti come deboli e questo aspetto del loro carattere limita il rapporto con le altre persone.

I cinque segni più deboli dello zodiaco: Pesci

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono particolarmente insicure. Questo aspetto del loro carattere li porta a sembrare molto deboli agli occhi delle altre persone. Spesso, una persona nata sotto questo segno non raggiunge i propri obiettivi e non riesce ad avere grosse aspirazioni proprio perché crede pochissimo nei propri mezzi. È un limite che lo accompagna per tutta la sua esistenza.

I nati sotto il segno dei Pesci si sentono incompresi, tristi ed arrabbiati. Sono persone molto volubili e facilmente influenzabili, un po’ come tutte le persone che hanno una scarsa autostima. Sognano un mondo perfetto e hanno paura di confrontarsi con quello reale, perché sanno che difficilmente i loro sogni si trasformeranno in realtà. I nativi sotto questo segno sono piuttosto sensibili e vanno facilmente in crisi.

Toro: gli autolesionisti

Le persone nate sotto questo segno sono sicuramente le più deboli dello zodiaco, non c’è alcun dubbio. L’astrologia ci dice che nessuno riesce a superare una persona di questo segno. Un Toro è incline all’autodistruzione e all’autolesionismo, spesso si boicotta da solo, come se avesse paura anche della felicità. A volte potrebbe raggiungere obiettivi abbastanza semplici, non lo fa perché c’è qualcosa che lo blocca.

I nati sotto il segno del Toro prendono tutto sul personale, pensano che il mondo ruoti intorno a loro e che le vite degli altri debbano per forza incrociarsi con le loro. Soffrono di manie di persecuzione e sono particolarmente permalosi. Tutto ciò li rende piuttosto deboli, perché hanno lacune caratteriali importanti. Hanno pochissima autostima e fanno fatica a mettere in mostra il proprio potenziale, soprattutto in ambito lavorativo.