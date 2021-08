Dal dramma alla gioia: ex gieffina ritrova il sorriso dopo due terribili lutti

L’ex gieffina si è mostrata finalmente felice dopo aver passato gli ultimi mesi lontano dal suo paese natale e dalla famiglia

Dopo i mesi difficili e complicati, finalmente Dayane Mello ha ritrovato il sorriso. L’ex gieffina, come tutti ricorderete, è stata colpita da un grave lutto proprio mentre partecipava al reality show di casa Mediaset: il fratello Lucas è deceduto a causa di un incidente d’auto in Brasile, lasciandola piena di lacrime e con gli altri concorrenti che hanno fatto il possibile per starle vicino.

Non bastasse tutto questo è venuta a mancare anche la mamma di Dayane, che ricorderà questo 2021 come probabilmente l’anno più difficile della sua vita. La brasiliana, inoltre, a causa della pandemia, non ha potuto nemmeno dare conforto a suo fratello Juliano e a suo papà.

Dayane Mello, l’ex gieffina ritrova il sorriso in Brasile

Volare in Sudamerica in questo periodo è davvero complicato: non ci sono voli diretti dal nostro paese e ci sono molte limitazioni anche al ritorno in Italia. Nonostante tutto però Dayane è finalmente riuscita a partire e da qualche giorno ha raggiunto la sua famiglia in Brasile. Alcuni scatti mozzafiato lungo le spiagge sudamericane la ritraggono a Florianopolis, nel sud del Paese. La ragazza, grazie alla sua terra natale e alla vicinanza dei suoi cari, ha ritrovato il sorriso come si vede in molte delle foto e dei post pubblicati.

Inoltre di recente la stessa ex gieffina ha raccontato di aver acquistato una casetta nella natura realizzando finalmente uno dei suoi sogni. In quella casa, infatti, aveva vissuto per un periodo suo fratello Lucas, deceduto proprio durante la sua permanenza nella casa del GF VIP.

Il suo profilo Instagram è pieno di foto e stories di Dayane immersa nel verde mentre accudisce gli animali, si occupa di faccende domestiche, ride e scherza con familiari ed amici. E dopo un periodo drammatico come questo, rivederla così in forma smagliante è davvero qualcosa che fa bene al cuore dei suoi fan e non solo.