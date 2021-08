Tara Gabrieletto è stata una delle corteggiatrici di Uomini e Donne più amate. Com’è cambiata la ragazza dal matrimonio ad oggi

Che fine ha fatto Tara Gabrieletto? Come procede la sua vita, sentimentale e non, dopo la rottura con Cristian Galella? E soprattutto, quanto è cambiata dal momento in cui è entrata negli studi di Uomini e Donne ad oggi?

Tante le domande che molti di voi sicuramente si stanno ponendo in questi giorni, visto che alcuni fan della ragazza vicentina hanno notato dei dettagli seguendola sui social network. Partiamo dal suo rapporto con l’ex tronista di Uomini e Donne, con cui il matrimonio è naufragato esattamente un anno fa.

Tara e Cristian si erano sposati nel 2016 dopo essersi conosciuti nel programma di Maria De Filippi. I due hanno vissuto a lungo insieme a Roma ma proprio durante la pandemia (e diversi litigi) hanno deciso di dirsi addio a luglio 2020. Da quel momento l’ex coppia ha sempre cercato di tenere privati i motivi della rottura, ma ultimamente si rincorrono le voci di un loro riavvicinamento.

La ragazza, inoltre, è molto cambiata fisicamente dopo la fine della loro storia. Basta entrare nel profilo Instagram di Tara, che oggi è una nota influencer, per notare le differenze.

Tara Gabrieletto, il cambiamento dopo la rottura con Cristian: com’è oggi

Basta mettere a paragone le foto all’interno di questo articolo: la prima è del 2016, anno in cui si è sposata con Cristian, mentre questa è di pochi giorni fa. Sono in tanti a sostenere che Tara abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica, ma non essendoci ammissioni o dichiarazioni in merito, possiamo solo farvi notare che le labbra ed il naso sono sicuramente differenti rispetto al passato.

Da qualche mese, inoltre, la ragazza è tornata a vivere a Roma proprio nella casa in cui abitava insieme all’ex tronista. Il motivo ufficiale è che starebbe frequentando un corso per poi aprire un centro di toelettatura cani nella capitale. Non sono sfuggiti agli occhi più attenti, però, alcuni dettagli: nelle ultime storie di Instagram Tara indossava un braccialetto con il nome “Cristian”. Che tra i due sia tornato il sereno?