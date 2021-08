Quarto figlio per la famosa coppia vip: “Non ce lo aspettavamo”

Quarto figlio in arrivo per la coppia di vip che nessuno si aspettava! La cicogna ha bussato alla porta facendo visita ai genitori con un bel bebè, ecco di chi si tratta.

Quarto figlio, keep calm and love! Sono queste le parole d’amore che stanno sempre più diffondendosi nei social media. Un figlio è un dono meraviglioso, portare avanti una gravidanza non è semplice, figuriamoci quattro!

I…figli so’ pezz ‘e cor! citando Mario Merola nell’omonimo film del 1982 con la regia di Alfonso Brescia. Uno è poco, due sono tanti, tre sono troppi, e quattro?

Il Quarto figlio della coppia è stato una grandissima sorpresa. Totalmente inaspettato sta portando una grandissima gioia. Si aggiungono altri bimbi vip, infatti tra i figli delle star ce ne sono diversi che sono già molto in voga, ma ce n’è uno che tra tutti è il più famoso del web e fa impazzire letteralmente i followers dei genitori!

Quarto e inaspettato, è il più piccolo della ciurma! I genitori sono giovanissimi, ma nonostante le difficoltà sono pieni di gioia e condividono loro stessi il lieto evento con un gesto che ha commosso tutti.

Quarto figlio per coppia di vip molto amata!

Innamorati, uniti e felici: la soluzione perfetta per una coppia piena d’amore. Essere sposati non è semplice, soprattutto essere sempre d’accordo sull’educazione da impartire ai figli non è facile, ciò che è certo è che là dove c’è amore, non manca nulla!

La coppia di genitori aggiunge un quarto fiocco! Ultimamente di figli se ne è parlato molto in televisione, uno di questi è stato soggetto a pesantissime critiche perché la mamma è una nota conduttrice, ma non è solo questa la news.

La coppia di genitori non ha potuto più mantenere il segreto, si tratta di Mariano Divaio e Eleonora Brunacci! Già genitori di: Nathan Leone, Filiberto Noah, Leonardo Liam!

Il modo in cui hanno fatto l’annuncio del lieto evento, ha commosso i followers. Ecco il video che ha fatto impazzire i fan:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mariano Di Vaio (@marianodivaio)

Mariano ed Eleonora sono una splendida coppia. Tre figli non erano abbastanza per tutto l’amore che hanno da offrire, un quarto in arrivo li riempie di gioia! La stessa Eleonora ci scherza su scrivendo nel suo post:

“God si good… non c’è due senza tre e il quarto vien da sé!”

La loro gioia è incontenibile. Un particolare che non passa inosservato sono i nomi dei bambini, tutti e tre ne hanno due, uno italiano ed uno inglese, continueranno la tradizione? Al momento si è certi soltanto che la mamma è incinta da 4 mesi, in attesa di aggiornamenti, si augura il meglio ai genitori e alla loro bellissima famiglia.