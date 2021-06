Martino è il figlio di Enzo Iacchetti, attore e ex conduttore di Striscia la Notizia. Il piccolo Iacchetti ha fatto passare un brutto periodo alla famiglia che però è riuscita a riprendersi. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Enzo Iacchetti è uno dei volti comici della televisione italiana. Comincia la sua attività nel mondo dello spettacolo alla fine degli anni ’70, ma è grazie al programma satirico Striscia la Notizia che acquisisce grande notorietà.

Nel 1994, infatti, inizia a condurre il programma accanto ad un altro comico e amatissimo amico, Ezio Greggio. Da qui la coppia diventa inseparabile registrando pure serie televisive e film insieme.

Enzo Iacchetti è famoso anche nel mondo del gossip, perché ha avuto varie storie con ragazze molto più giovani di lui, tra cui Maddalena Corvaglia, ex velina di Striscia la Notizia.

Ma il cuore del conduttore ha battuto forte solo per una persona, ovvero Roberta. Enzo e quest’ultima sono stati sposati fino al 1987 e da questa relazione è nato un solo figlio, Martino.

Martino è l’amore del conduttore, ma non ha fatto passare un bel periodo al padre durante la sua adolescenza. Vediamo cosa portò tanta preoccupazione alla famiglia.

Il figlio Martino e la trasformazione nella comicità di Enzo Iacchetti:

Martino è nato nel 1986, un anno prima che Enzo Iacchetti e Roberta decidessero di separarsi.

Tanti sono i punti di similitudine tra padre e figlio; innanzitutto a livello estetico: la corporatura è sicuramente la stessa, ma anche il modo sbarazzino di portare i capelli.

Ma soprattutto hanno una grande passione in comune: il mondo dell’arte. Infatti Enzo ha passato a Martino la voglia di fare spettacolo.

Il piccolo Iacchetti è un attore, proprio come il padre, ed è pure cantautore. Ha partecipato alla manifestazione di Sanremo Off in uno spettacolo in omaggio a Fabrizio de André e ha suonato nell’Area Sanremo per ben due volte fino a diventare uno dei dieci vincitori nella sezione Sanremo Lab.

Sia Enzo che Martino hanno raggiunto i loro traguardi solo grazie a se stessi, infatti Martino ha sempre evitato di presentarsi al mondo con il cognome del padre.

Ma il rapporto tra i due non è sempre stato idilliaco, c’è stato un grande ostacolo da superare in famiglia e la paura di perdersi era tanta.

La malattia grave di Martino:

Martino Iacchetti tra i 16 e i 22 anni ha dovuto affrontare una grave malattia. Questo disturbo non li permetteva di fare le cose più semplici come andare a prendere una birra con gli amici o come andare al mare e fare il bagno con la fidanzata. La malattia ha privato Martino della sua normalità di adolescente.

La famiglia inizialmente era veramente preoccupata per il primogenito, anche perché questa malattia è molto rara e quindi poco nota ai dottori.

Dopo mesi senza un responso, Enzo Iacchetti ha deciso di utilizzare la sua notorietà e sono riusciti ad andare dai medici più specializzati fino ad arrivare a capire quali cure utilizzare.

Martino, durante un’intervista con suo padre a Verissimo, racconta che solo grazie alla notorietà del padre è riuscito a ritrovare le speranze.

“In alcune circostanze la notorietà ha aiutato, perché il fatto di essere un volto famoso ti aiuta di più rispetto a persone che, magari, sono senza casa, vittime di tragedie e terremoto” spiega il figlio Iacchetti. E’ proprio grazie alla carriera nel mondo dello spettacolo del padre che Martino è ancora vivo.

Da quel brutto periodo, Martino ne è uscito indenne e sano, mentre Enzo Iacchetti ha proprio cambiato volto, adesso vive nella malinconia. Il grande conduttore ha ancora paura di perdere suo figlio, ma soprattutto teme il tempo.

“Mio padre ha sempre avuto paura del tempo e della velocità con cui passa“, dice Martino a Verissimo.

Durante la malattia Enzo Iacchetti “Passava i pomeriggi a leggere i suoi copioni e le sue battute, ma essenzialmente lui non è un comico, semmai è un malinconico, dentro“.

Martino conclude poi l’intervista con una rivelazione shock sul padre Enzo Iacchetti: “E’ tutt’altro che una persona sempre allegra“. Il conduttore utilizza una maschera per il suo lavoro, forse proprio perché sa cosa vuol dire stare male e soffrire.

Proprio per questo il suo obbiettivo è quello di rendere le serate più frivole e allegre con la sua compagnia