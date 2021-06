Oggi ti proponiamo un test divertente: metti alla prova il tuo Quoziente Intellettivo e prova a indovinare il significato di queste parole

La lingua italiana ha tantissimi vocaboli. Se ne contano circa 160.000 ma in realtà noi ne usiamo soltanto una piccola percentuale. La maggior parte di queste parole, infatti, restano lì ad attendere di essere utilizzate almeno una volta nell’esistenza di un cittadino italiano. Spesso e volentieri questa attesa resta vana.

Un italiano medio usa tra le 4.000 e le 5.000 parole tra quelle presenti del dizionario. Sembra incredibile, ma è così. Negli anni, questa percentuale è scesa sempre di più, soprattutto nel corso del secolo scorso, quando l’inglese ha preso il sopravvento sul francese in Europa proprio perché è una lingua più smart.

Oggi ti proponiamo un test che metterà alla prova il tuo Quoziente Intellettivo (QI). Vogliamo capire quanto conosci la lingua italiana, sottoponendoti ad un test che ha messo in difficoltà moltissima gente. Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente regalandogli qualche minuto di distrazione all’interno della routine quotidiana.

Vediamo quindi quanti di questi vocaboli conosci. Sei pronto? Adesso possiamo iniziare.

Il test del Quoziente Intellettivo: qual è il significato di queste parole?

Il test di oggi non è per niente semplice: è probabile che tu non conosca il significato di tutte le parole che ti verranno elencate. Se fosse così, non abbatterti. Sei in abbondante compagnia! Di solito un Quoziente Intellettivo elevato corrisponde con una forte conoscenza del lessico, non soltanto quello quotidiano.

Per questo motivo le persone più intelligenti hanno una padronanza della lingua migliore e più precisa. Vediamo se anche tu sei tra questi. Ti verranno elencate dieci parole con alcune opzioni: scegli quella corretta e poi scorri il testo alla ricerca della soluzione. Se ne indovini almeno otto, sei un gran conoscitore della lingua italiana.

Conosci queste parole?

Per ciascun termine, contrassegna la scelta più indicativa del suo significato:

1) Abdicare

a – Rinunciare a qualcosa

b – Dare potere a qualcuno

c – Rinforzare qualcosa

2) Meticoloso

a – Essere minuzioso

b – Essere turbolenti

c- Essere una persona di principi

3) Scrupolo

a – Sensazione di disagio

b – Raccomandazione

c – Sentimento di orgoglio

4) Ripugnare

a – Prendersi cura degli affari degli altri

b – Festeggiare

c – Provare un odio profondo

5) Cinico

a – Triste

b – Spaventato

c – Sfacciato

6) Versatile

a – Specie di rettile

b – Che cambia facilmente

c – Che si accende

7) Contingente

a – Chi pensa costantemente

b – Qualcosa di impossibile

c – Qualcosa di accidentale

8) Credulone

a – Pigro

b – Scettico

c – ingenuo

9) Importunare

a – Chiedere scusa a qualcuno

b – Turbare qualcuno

c – Confessare qualcosa a qualcuno

10) Neghittoso

a – Negazionista

b – Svogliato

c – Entusiasta

Le soluzioni del test

Ecco le soluzioni del test:

1: a

2: a

3: b

4: c

5: c

6: b

7: c

8: c

9: b

10: b

Il test è terminato. Speriamo ti sia piaciuto. Se così fosse, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto divertenti e stimolati. A presto!