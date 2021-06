Test di intelligenza: risolvi l’enigma delle porte pericolose

Test: oggi vogliamo verificare la tua intelligenza. Prova a risolvere l’enigma che ti proponiamo. Le menti più geniali ci riescono in pochi minuti

Il test di oggi ha come protagonista l’intelligenza. Ti verrà sottoposto un enigma e dovrai risolverlo nel minor tempo possibile. Sappi che in pochi ci sono riusciti, quindi non abbatterti se dovessi aver bisogno dell’aiuto della soluzione. Prova a farti aiutare dalle tue capacità di intuito, ragiona e valuta ogni dettaglio.

Ovviamente, questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente permettendogli di distrarsi per qualche minuto dalla routine di tutti i giorni. Tra un po’ di verrà posto un quesito, non ti distrarre e valuta attentamente prima di dare la risposta che ritieni sia quella corretta. Prova a dare la risposta in pochi secondi, senza pensarci troppo.

Una volta terminata l’analisi dell’immagine, scorri il testo verso il basso per verificare se avrai dato la risposta giusta.

L’enigma delle tre porte

L’enigma del test di oggi è il seguente: immagina di trovarti davanti a tre porte, sei in una situazione di pericolo e quindi devi sceglierne una per poterti salvare. Non sarà una scelta semplice, non tutte le soluzioni ti porteranno alla salvezza. Dovrai valutare bene quale porta scegliere, valutando alcuni fattori.

Dietro la porta numero 1 si trova un gruppo di cinquanta assassini addestrati per ucciderti facilmente. Dietro la porta numero 2 c’è un terribile incendio che potrebbe incenerirti in pochi secondi. Dietro la porta numero 3 ci sono venti leoni molto aggressivi che non mangiano da due mesi e che sono sempre stati nutriti con carne umana.

La soluzione del test

Il test di oggi vuole provare a stimolare le tue capacità intellettive. Per trovare la soluzione bisognava ragionare molto e fare attenzione ad ogni piccolo particolare. Nel testo dell’enigma ci sono molte informazioni, alcune ingannevoli, altre invece, molto preziose per poterti consentire di dare la risposta corretta.

Ecco la soluzione: varcando la porta numero uno gli assassini ti finirebbero senza darti neanche il tempo di scappare. Nel secondo caso non avresti scampo a casa del fuoco, bruceresti senza avere i mezzi per spegnere l’incendio. Il particolare importante è il fatto che i leoni siano digiuni da due mesi. Quindi, dietro la porta numero tre ci sono soltanto leoni morti. È proprio questa la porta da aprire.

Il test è terminato. Come hai potuto vedere, bisognava fare attenzione ad ogni particolare per indovinare. Speriamo che il test ti sia piaciuto. Se così fosse, sappi che nei prossimi giorni te ne proporremo altri altrettanto interessanti e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza. A presto!