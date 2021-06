La confessione di Antonella Clerici sul papà di sua figlia Maelle

Antonella Clerici: “Mia figlia si è riavvicinata al papà. Eddy è diventato finalmente un uomo”. La loro storia, durata 10 anni, finì nel 2016

Antonella Clerici parla in versione Mamma e fa una confessione sulla figlia Maelle. La bambina, ormai 12enne, è nata dalla relazione con Eddy Martens. Si tratta di una ragazza serena, come ha detto la conduttrice, soprattutto da quando vive anche lei ad Arquata Scrivia, in mezzo al verde, assieme all’attuale compagno di Antonella, Vittorio Garrone. Mentre la coppia starebbe progettando le nozze, la giovane Maelle ha trovato una dimensione familiare adeguata e serena.

“Lei vive qui con noi come se ci fosse nata – ha detto la Clerici in un’intervista a “Oggi” – e per fortuna ha ritrovato il rapporto con il padre”. La conduttrice Rai ha spiegato che Maella ha ritrovato il rapporto col papà Eddy. Insieme, ha raccontato Antonella, stanno facendo un percorso importante, perché il padre si è rimesso in discussione. Ha spiegato che Maella ha annullato quel timore reverenziale che aveva, anche dovuto al fatto che il padre vive all’estero. “Mi fa piacere sentirli chiacchierare al telefono”, ha confessato la Clerici.

Antonella Clerici racconta il rapporto con sua figlia e il padre

E poi una confessione inaspettata: per la conduttrice il padre di sua figlia è ormai come un fratello. La sua relazione con Eddy Martens nacque nel 2006 durante un viaggio in Marocco. Lui lavorava lì come animatore. Successivamente, Martens si trasferì in Italia e in quell’occasione nacque l’amore e la figlia Maelle. La separazione tra i due è stata dolorosa, e i rapporti oggi sono buoni. “Eddy per me è come un fratello”, ha ribadito, dicendo che è diventato finalmente un uomo maturo e un padre accogliente.

La figlia di Antonella Clerici è molto legata a Vittorio, il compagno attuale. “Non c’è mai stata gelosia, perché Vittorio aggiunge e non toglie”. La cosa più importante, ha ribadito Antonella, è la felicità di questa famiglia allargata che vive serenamente. E a proposito della figlia in tv, spiega: “Seguire le mie orme? Assolutamente no, si tiene a distanza da questo mondo, che non la diverte nemmeno. Sono sicura che nella sua vita farà altro”, ha concluso la presentatrice a “Oggi“.