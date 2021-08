Gemma Galgani irriconoscibile dopo nuovo ritocchino estetico

Gemma Galgani è tornata al centro del gossip per un dettaglio troppo evidente. I fan non si sono lasciati scappare il particolare inaspettato: è irriconoscibile!

Gemma Galgani è tornata: totalmente diversa. Uomini e Donne si sta preparando per la prossima stagione televisiva, se ne vedranno delle belle perché le premesse fanno ben sperare. Sono in corso delle modifiche che porteranno a non poche novità all’interno del dating show più seguito d’Italia.

Gemma ha ricevuto una proposta che non può rifiutare, infatti i fan sono letteralmente impazziti per la novità che ha colpito come un fulmine a ciel sereno l’inguaribile romantica dei pomeriggi di Canale 5, ma le news non sono finite qui.

Uomini e Donne è sempre più seguito, dimostrazione del fatto che è stato necessario inserire il Trono Over di cui la dama torinese è protagonista, anche se non lo sarà ancora per molto. Si vocifera che al suo posto ci sarà Isabella Ricci, personaggio che si è da poco inserito in redazione, ma che sta destando sempre più interesse per il suo fascino!

Gemma non può essere messa in un angolo! Ritorna al centro dell’attenzione per un dettaglio che letteralmente ha sconvolto i telespettatori che sono abituati a vederla, perché è un volto familiare.

Gemma Galgani a Uomini e Donne? Un’altra persona!

L’amore meglio trovarlo tardi, che mai! Forse è proprio questo il motto preferito della dama torinese più chiacchierata di Canale 5. Uomini e Donne è in fase di organizzazione e preparazione per la nuova stagione televisiva, e sono in corso delle novità interessanti. Ad iniziare dalla possibilità di aver trovato per il Trono classico un personaggio transgender! E’ una grandissima opportunità per Maria De Filippi.

Diciamo che Gemma sta già tastando per bene il terreno, dato l’ultimo gesto che non piacerà affatto a Tina Cipollari, sua più grande fonte di critiche. In ogni caso, nelle nuove puntate la dama torinese non sarà più la stessa.

E’ saltato agli occhi dei fan un dettaglio: da troppo tempo non posta più foto in primo piano. Avrà sicuramente fatto qualche cambiamento estetico, così per restare un po’ lontano paparazzi, ha deciso di aumentare la propria riservatezza.

Sicuramente, a Settmebre, nel salotto di Uomini e Donne, se ne vedranno delle belle, perché le altre dame e gli opinionisti non perderanno occasione di commentare le sue scelte! Nel frattempo, si è sempre più impazienti delle novità in arrivo, si attengono aggiornamenti.