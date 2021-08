Clamoroso ritorno di fiamma dopo Temptation Island: fan increduli

Clamoroso colpo di scena nella storia d’amore di due ex concorrenti di Temptation Island: superati i dubbi ora sono tornati insieme

Sono stati due dei protagonisti più seguiti della scorsa edizione di Temptation Island ma lo scorso maggio la loro storia era finita del tutto. Stiamo parlando di Nadia Chahar e Antonio Giungo, concorrenti nel 2020 del reality Mediaset che avevano tenuti incollati alla tv milioni di telespettatori.

Una coppia decisamente irrequieta, soprattutto a causa della differenza d’età e di visione della vita: lui, 33 anni, imprenditore con un lavoro abbastanza stressante; lei, dieci anni di meno e occhi da sognatrice, con tutte le caratteristiche tipiche di una ventenne.

Durante il programma Nadia si era avvicinata molto ad un tentatore, ma alla fine l’amore per Antonio aveva prevalso: al falò di confronto i due avevano deciso di uscire insieme dall’isola. Eppure i problemi non sono finiti con lo show e pochi mesi fa la ragazza aveva annunciato sui social di essersi lasciata con l’imprenditore, invitando tutti a rispettare la sua decisione.

Sembrava davvero finita ed invece nelle ultime ore c’è stato il colpo di scena: stando alle ultime storie di Instagram Nadia e Antonio sarebbero tornati insieme.

Nadia e Antonio di Temptation Island sono tornati insieme? Un video li “smaschera”

A svelare il tutto è stata un’altra concorrente di Temptation Island 2020, ovvero Speranza Capasso. La ragazza ha pubblicato sul suo profilo un video che la ritrae in macchina in compagnia di Nadia mentre aspettano Alberto (compagno di Speranza) e Antonio impegnati in una partita di calcetto.

Successivamente nelle storie di Instagram sono comparsi altri video in cui i 4 erano in compagnia di altri ex protagonisti del reality. Una vera e propria reunion tra cena e aperitivi. In tutti questi video Nadia e Antonio sono apparsi sereni e complici: una vera e propria coppia, insomma. Pace fatta?