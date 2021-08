Ex Uomini e Donne presto mamma? Indizio dalla vacanza super lussuosa

Grosse novità per quel che riguarda l’ex protagonista di Uomini e Donne. L’indiscrezione è arrivata durante le vacanze estive

Probabile gravidanza in arrivo per una delle protagoniste di Uomini e Donne più amate dal pubblico? L’indiscrezione c’è, anche se deve essere ancora confermata da lei e dal suo compagno, ed è stata lanciata proprio nelle ultime ore mentre la ragazza si sta rilassando in vacanza.

La donna in questione è Giulia De Lellis che, dopo essere passata dal programma della De Filippi, ha visto impennare la sua carriera e soprattutto il seguito sui social che l’ha portata ad essere una delle influencer più richieste dalle aziende.

Non solo, perchè quest’anno finalmente la ragazza ha coronato il suo sogno di presentare un programma: parliamo di Love Island, svoltosi ad inizio estate alle isole Canarie. Una volta terminati gli impegni lavorativi Giulia si è gettata di nuovo tra le braccia del suo amato Carlo Beretta e pare proprio che le intenzioni tra i due siano molto serie.

Giulia De Lellis: da Uomini e Donne alla futura gravidanza. L’annuncio a breve?

Stando a quanto riportato dal settimanale Nuovo il prossimo passo della coppia sarà quella di avere un figlio: “Secondo gli amici, presto potrebbero decidere di coronare la loro love story con un bebè”. E pensare che i due stanno insieme da circa un anno, dopo la rottura di lui con Dayane Mello e la fine della storia di Giulia con Andrea Damante.

Fu proprio Andrea, grande amico di Carlo, a presentarli. Da quel momento in poi i ragazzi non si sono più separati e ora stanno trascorrendo una lussuosissima vacanza: Portofino, Forte dei Marmi e ora la Costa Azzurra tra hotel, moto d’acqua e cene romantiche.

Giulia, inoltre, non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare mamma e, come accaduto in altre occasioni, la ragazza di Pomezia ha sempre raggiunto i suoi obiettivi ad ogni costo. Non ci resta che attendere l’annuncio ufficiale di uno dei due.