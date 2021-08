Amadeus, è ufficiale: l’annuncio che cambia il futuro di Sanremo

Dopo tanti mesi di indecisione la Rai ha rotto gli indugi e ha fatto trapelare che Amadeus presenterà ancora Sanremo: oggi l’annuncio.

Se ne è parlato davvero tanto negli ultimi mesi, ma ora è arrivata l’ufficialità: Amadeus condurrà ancora una volta il Festival di Sanremo. Il presentatore sarà per il terzo anno consecutivo il mattatore del teatro Ariston che, per l’edizione 2022, conta di essere di nuovo riempito dal pubblico.

La trattativa tra la Rai ed il conduttore de “I soliti ignoti” non era più un mistero da tempo. Ne avevano parlato pubblicamente entrambe le parti protagoniste, e la sensazione di un riavvicinamento tra loro è stata poi confermata dall’accordo arrivato poche ore fa e che sarà ufficializzato nell’edizione serale del TG1.

Sanremo 2022 andrà in onda dal 1 al 5 febbraio su Rai1 e i vertici della tv di stato si aspettano di riscuotere un grande successo come la scorsa edizione in cui, tra tanti problemi, Amadeus riuscì a portare a casa degli ottimi dati di ascolto e a lanciare i Maneskin, vittoriosi anche all’Eurovision Song Contest.

Amadeus a Sanremo, è triplete! Il presentatore: “Grandissima gioia”

Per Amadeus si tratta di uno storico “triplete”, termine che sicuramente gradirà vista la sua nota simpatia per l’Inter. Il presentatore, raggiunto in vacanza in Sardegna, ha commentato così la notizia:

“Ma chi l’avrebbe mai detto! Io, per primo, non avrei mai detto che avrei condotto tre Festival di Sanremo di seguito! Ringrazio l’amministratore delegato Carlo Fuortes e il direttore di Rai1 Stefano Coletta. È una grandissima gioia, non vedo l’ora di iniziare a lavorare”, ha detto all’Ansa felicissimo.

Ora per Amadeus inizia la fase dell’ascolto delle canzoni e della preparazione del Festival. Su di lui ci sono gli occhi puntati dei dirigenti Rai ed anche del pubblico italiano, ma lo showman ha tutte le intenzioni di vincere anche questa sfida.

Ora che la presenza di Amadeus a Sanremo è certa, è partito sul web un altro sondaggio: al suo fianco ci sarà ancora Fiorello oppure vedremo altre novità?