Chissà se sei uno dei segni dello zodiaco che portano una maschera ? Scopriamolo subito insieme: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi!

A tutti noi, prima o poi, è capitato di incontrare qualcuno che facesse finta di essere… beh, se proprio non un’altra persona almeno una versione molto migliore di sé stesso.

Parliamoci chiaro: nessuno di pone verso gli altri nel modo peggiore possibile, cercando di evidenziare i propri difetti immediatamente e facendoli vedere a tutti, vero?

Esistono persone, però, che non possono veramente fare a meno di portare una “maschera” con la quale nascondono le loro vere intenzioni.

Fortunatamente lo zodiaco è dalla nostra parte e ci aiuterà a scoprire quali sono i segni zodiacali che si “mascherano” più facilmente: non sei curioso di scoprire se ci sei anche tu?

I segni dello zodiaco che portano una maschera: ci sei anche tu?

No, non vale dire che siccome c’è stata (anzi, c’è ancora) una pandemia tutti abbiamo portato o porteremo una maschera sul volto.

Sai bene che non intendiamo parlare delle mascherine chirurgiche quando parliamo dei segni dello zodiaco che portano una maschera!

- Advertisement -

Oggi vogliamo “smascherare” tutti coloro che si approcciano, quasi di default, al mondo esterno ed agli altri indossando una maschera.

Va bene, mettere su una maschera non è un crimine, questo lo sappiamo, però questo non vuol dire che vada sempre bene indossarla di fronte a tutti, non trovi?

LEGGI ANCHE –> Il tuo “terzo occhio” è aperto? Scopriamo se sei uno dei segni più consapevoli dello zodiaco!

Ci basterà stilare la classifica delle prime cinque posizioni per iniziare a capire meglio un poco le persone che ci circondano.

Magari si tratta di quella tua collega di lavoro che davanti fa tanti sorrisi ma sparla dietro di te con i capi! Oppure del tuo prossimo appuntamento, che dice di essere un bravissimo ragazzo ma magari… ha già una fidanzata!

Come fare a smascherare queste persone il prima possibile o, comunque, ad evitare di finire tra le loro “grinfie”?

Semplice! Dovrai solo chiedergli di che segno zodiacale sono e sperare che non siano in questa classifica!

Pesci: quinto posto

I nati sotto il segno dei Pesci possono indossare una maschera veramente molto “pesante” e, oltretutto, fare finta di non averla anche di fronte alla realtà.

Sappiamo che si tratta di un’affermazione forte visto e considerato quanto siano aggraziati, gentili e comunicativi i nati sotto il segno dei Pesci.

Sfortunatamente per loro (e per tutti coloro che li circondano) i Pesci possono essere veramente “finti” quando vogliono. Sanno mettere su una facciata veramente impossibile da incrinare e ci vuole molta bravura per coglierli con le mani (o la faccia?) nel sacco!

Capricorno: quarto posto

Concreti, precisi e sempre con i piedi per terra. Fa strano pensare che, però, i nati sotto il segno del Capricorno si trovano nella classifica dei segni che portano una maschera, vero?

Eppure, il Capricorno fa proprio così: spesso e volentieri indossa una maschera che è quasi impossibile vedere o cercare di levare.

Il Capricorno si nasconde spesso dietro una impassibilità che non gli appartiene. Fingono di non avere sentimenti o di non essere colpiti da alcune situazioni per evitare di doverne affrontare le conseguenze. Non saprete mai cosa stanno pensando davvero: si tengono i loro pensieri veramente stretti!

LEGGI ANCHE –> Qui non c’è veramente da scherzare: non è che sei uno dei segni più tossici dell’oroscopo?

Cancro: terzo posto

Sul primo gradino del podio della nostra classifica dell’oroscopo di oggi troviamo tutti i nati sotto il segno del Cancro. Ehi, non prendetevela con noi: questo segno può portare una maschera spesso e volentieri!

Il Cancro è una di quelle persone che sente, molto frequentemente, la pressione sociale di dover fare “una buona impressione“.

Se il Cancro è fuori con gli amici, quindi, cercherà di farli ridere o di far passare loro una buona giornata. Se bisogna occuparsi di qualcuno, il Cancro metterà immediatamente su la “maschera” da infermiere: insomma, abbiamo capito.

Il Cancro è uno di quei segni che crede di dover fare sempre tutto e si adegua ai bisogni altrui: ma c’è veramente bisogno?

Gemelli: secondo posto

Forza, fate una domanda qualsiasi ad un nato sotto il segno dei Gemelli. Basterà un semplice come stai per sprofondare, insieme a lui, in un vero e proprio tunnel di… menzogne!

I Gemelli sono i segni zodiacali che indossano una maschera quasi per sport: non smetterebbero mai di fingere e non sanno assolutamente come essere reali!

Le loro risposte sono sempre sibilline, il loro modo di fare sempre volutamente confuso e confusionario, le loro scelte sempre subordinate a quello di cui hanno bisogno in quel preciso istante.

Non è una sorpresa che si trovino così in alto nella classifica di oggi dell’oroscopo!

I Gemelli, infatti, fingeranno sempre di essere cool, di voler fare esattamente quello che volete fare voi ed anche di essere in grado di fare tutto!

Peccato, poi, che sotto lo stress di responsabilità o sentimenti finiranno per crollare… ma sempre tenendo la maschera al loro posto!

LEGGI ANCHE –> I segni che non smettono mai di flirtare: c’è il tuo partner in questa classifica dell’oroscopo?

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni che portano una maschera

Al primo posto della classifica di oggi troviamo tutti i nati sotto il segno della Bilancia. Ci dispiace dovervelo dire, però è davvero così.

La Bilancia, infatti, è uno di quei segni che ha una personalità veramente sempre allegra e dirompente: pronto a fare festa ogni seconda, la Bilancia non ha nemici e vuole bene a tutti.

Ma è davvero così? I nati sotto il segno della Bilancia sono persone che indossano una maschera veramente molto pesante. Fingono in continuazione di essere persone rilassate e di non avere cattivi sentimenti quando, invece, hanno una grande rabbia dentro che spesso si accumula visto che le impediscono di uscire!

La Bilancia non dà mai sfogo ai suoi sentimenti più veri: finisce, quindi, per seppellirli sotto una coltre di “risate“.

Chiunque conosca bene una Bilancia sa che dietro la sua maschera, per l’appunto, si nascondono numerosi problemi.

Finché non decideranno di affrontarli, quindi, i nati sotto il segno della Bilancia rimarranno al primo posto nella nostra classifica dei segni che indossano una maschera. Non c’è possibilità di levargliela!