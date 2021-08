Vite al limite è molto seguito dal pubblico per le storie dei protagonisti. Questa volta è stato rivelato un retroscena sconosciuto che si celava dietro il Dottor Nowzaradan.

Vite al limite è un programma di grande successo in onda su Real Time, con protagonista l’eccentrico e preparato Dottore Younan Nowzaradan. Il reality show è in onda dal 2012 con al seguito ben 9 stagioni che fanno stare decisamente con il fiato sospeso i telespettatori. Ci vuole tanto coraggio e sensibilità per seguire il programma, perché è molto d’effetto e le immagini non sempre sono facili da vedere. Infatti, tra le ultime notizie è noto che è deceduta una paziente in cura nel programma, fatto shoccante per tutti.

Vite al limite ha come protagoniste, oltre Nowzaradan, persone che soffrono di un gravissima malattia: l’obesità. L’obesità soprattutto negli Stati Uniti è uno dei mali più diffusi, ed è il risultato di uno scorretto stile di vita fatto di alimentazione malsana e totale assenza di movimento. Dietro però ci sono problematiche psicologiche difficili da risolvere e decifrare, cioè si parla di un disturbo alimentare con profondi traumi e ferite nella psiche dei pazienti.

Il percorso è molto complicato, perché è contraddistinto da un intervento di chirurgia bariatrica e tutti i provvedimenti necessari al fine di far perdere, in circa un anno, i parecchi kili in eccesso dei pazienti. I pazienti iniziano il loro cammino di cura per tornare a vivere come persone normali, perché con i loro centinaia di kg vivono una condizione di esistenza impossibile da sostenere. Sono interventi in extremis per situazioni di vita o di morte.

- Advertisement -

Il Dottor Nowzaradan però è protagonista non solo dell’efficiente lavoro che fa da tantissimi anni, se si contano sia le puntate che sono circa 119 che i successi delle persone salvate, ma anche per un retroscena inedito e inaspettato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Vite al limite, ecco l’incredibile trasformazione di una paziente, sembrava non farcela e invece!

Vite al limite: retroscena inedito per il Dottor Nowzaradan

Vite al limite è il programma che racconta le storie di persone che soffrono di obesità, con protagonista il Dottor Younan Nowzaradan. Il Dottore più famoso di Real Time è stato criticato amaramente per il peso del suo portafoglio, condizione che ha lasciato i fan del programma sconcertati per la cifra!

A quanto pare però sembra non essere l’unico della famiglia a guadagnare tanto, infatti nella produzione della serie c’è un altro membro dei Nowzaradan. L’altro personaggio è il figlio del Dottor Nowzaradan, si chiama Jonathan! Figlio di un matrimonio durato 27 anni con una donna chiamata Dolores, ma conclusosi nel 2020 a causa del troppo lavoro del medico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Vite al limite, suicidio di un paziente sconvolge tutti e arrivano anche delle pesantissime critiche sul Dottor Nowzaradan!

Nowzaradan figlio è un membro dell’equipe del programma, lavora dietro le quinte! E’ l’unico dei 3 figli della coppia ad essere conosciuto, anche se la privacy sul suo conto è molto elevata, non solo per gli altri familiari. E’ un particolare inedito, nessuno prima era a conoscenza del fatto.

In attesa di ulteriori news si possono recuperare le vecchie stagioni che hanno sia delle storie a lieto fine, che quelle con un finale triste, ma è importante riconoscere che tutti possono fare un percorso di rinascita!