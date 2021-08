Una coppia di ex gieffini si sta per sposare e i fan sono entusiasti. Ecco di chi si parla

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip è stata una bomba. Alfonso Signorini è stato bravissimo a tenere incollati i telespettatori davanti allo schermo per molti mesi. E’ riuscito a portare calma e tranquillità durante il periodo di quarantena e la pandemia mondiale.

Adesso, Alfonso, rinominato conduttore per la prossima edizione, sta decidendo chi saranno i volti della prossima edizione che inizierà in autunno.

Signorini è bravo nel creare dinamiche sempre nuove e anche a far nascere amori. Proprio una coppia che è uscita dal Grande Fratello Vip è pronta per un passo importante: il matrimonio.

La notizia è un vero e proprio scoop e ci pensiamo noi a dirvi di chi si tratta e cosa sta succedendo.

Grande Fratello Vip: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: “Presto sposi!“

Ebbene sì, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si stanno per sposare. La coppia è nata nella Casa più spiata d’Italia e non si molla più.

Inizialmente Pierpaolo non era propenso ad una storia con l’influencer Giulia, perché era interessato ad un’altra persona, ovvero Elisabetta Gregoraci.

La storia non ha funzionato e l’amicizia con l’influencer persiana è diventata sempre più intima fino al bacio sotto il vischio che li ha resi complici. Li ha fatto capire cosa stesse nascendo tra di loro.

Il reality è finito da qualche mese, ma la coppia continua a rimanere insieme, tanto da pensare al matrimonio.

Ad annunciare la notizia è l’Investigatore Social che ha avuto l’annuncio da amici stretti della coppia.

“Pierpaolo e Giulia presto sposi. I due starebbero organizzando il futuro matrimoniale con tanto di famiglia, quindi un figlio” scrive l’esperto di cronaca rosa.

In realtà, i due non erano propensi al matrimonio, ma qualcosa è cambiato. Pierpaolo e Giulia stanno bene insieme e riescono a spronarsi nei loro piccoli sogni.

Sono sulla cresta dell’onda anche a livello lavorativo: l’influencer è stata riconfermata come conduttrice del Salotto Salemi in onda su Mediaset Play, mentre l’ex velino è pronto per partecipare a Tale e Quale Show diretto da Carlo Conti.

Oltre alla serenità lavorativa, Giulia ha risolto anche un’altra problematica. Quando era ancora concorrente del Grande Fratello, i genitori di Pierpaolo non erano propensi alla loro relazione, ma tifavano per la Gregoraci.

Ma adesso tutto è passato: dopo l’uscita dalla casa, Giulia ha fatto ricredere i genitori del fidanzato.

Infatti, proprio pochi giorni fa, hanno festeggiato insieme il compleanno del figlio di Pierpaolo e sembrano tutti tranquilli e felici.

La Salemi è riuscita ad avere anche un ottimo rapporto con l’ex fidanzata del velino Ariadna Romero, nonché madre del piccolo Leonardo.

Le due erano già amiche prima del Grande Fratello e sono riuscita a far crescere il loro legame ancora di più.

La coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sta andando benissimo. Investigatore Social, tuttavia, ha ribadito che il matrimonio è nei progetti, ma che ci vorrà del tempo. Amedeo Venza, poi, ha pubblicato lo screenshot di una conversazione con Fariba Tehrani che ha commentato così la notizia:

“Mamma Faribona conferma che Giulia e Pier al momento non pensano al matrimonio ma si godono in armonia la loro bella storia d’amore”. E ancora: “Il matrimonio al momento non è nei loro progetti […] sono impegnatissimi in ambito lavorativo e hanno tanti progetti ma non il matrimonio. Stanno benissimo così”.