Elisa Isoardi paura in mare: l’atto di coraggio della conduttrice

Elisa Isoardi è sotto l’occhio del ciclone a causa di uno spiacevole evento che le è capitato durante le vacanze. Coraggiosa ha saputo tener testa, ecco il fatto.

Elisa Isoardi è una conduttrice italiana molto apprezzata. La Isoardi è stata recentemente una concorrente del programma l’Isola dei Famosi, riscuotendo non poco successo per il suo temperamento di carattere, si adatta alle avversità, e per la sua bellezza mozzafiato che ha sconvolto i telespettatori; da struccata al naturale è ancora più bella.

Elisa è in lizza tra le conduttrici più seguite. Infatti, è da poco trapelata la news che la vede in un determinato contesto televisivo, la Rai e la Mediaset se la sono contesa a lungo per averla come presentatrice, ecco dove la si vedrà.

Il lavoro però ad un certo punto occorre metterlo da parte per godersi delle sane e meritate vacanze. La conduttrice si trovava con una carissima amica in Sardegna, e proprio l’ultimo giorno è stata protagonista di un brutto evento, ma lei ha saputo reagire fortunatamente.

- Advertisement -

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elisa Isoardi ruba la conduzione di un noto programma all’ex padrona di casa di Canale 5, Barbara D’Urso!

Elisa Isoardi coraggiosissima salva la situazione

Elisa Isoardi è sempre più seguita sui social, infatti documenta tutto. La vacanza in Sardegna si è rivelata ricca di sorprese. Diciamo che la conduttrice ultimamente a causa di rivelazioni inedite sul suo percorso sull’Isola dei Famosi, è stata al centro dell’attenzione dei telespettatori che sono suoi fan da sempre, ma la notizia è un’altra.

La coraggiosa Isoardi è stata protagonista insieme all’amica, dello spiacevole evento in mare. Si trovava nel Golfo d’Aranci quando il mare mosso e l’arrivo di un’onda abbastanza violenta, hanno all’improvviso scaraventato via un parabordo, fondamentale per proteggere la barca da urti e sfregamenti che potrebbero danneggiarla.

Elisa si è prontamente tuffata in acqua e lo ha recuperato!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elisa Isoardi, confessa a Verissimo tutta la verità su sé stessa e la tristezza per aver trattato male una persona molto cara

Insomma, l’Isola dei famosi è stata una buona preparazione a qualsiasi evento! Il mare ha pochi segreti per Elisa. E’ chiaro che occorre essere sempre prudenti e non rischiare inutilmente, ma ci sono casi nei quali credere in sé stessi e aiutare gli altri è l’unico modo per risolvere i problemi! La Isoardi lo ha saputo fare, rimediando al disastro scampato e concludendo in bellezza le vacanze.