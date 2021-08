Durissimo sfogo della star di Amici: “Non credete a tutto come i somari”

Amici di Maria De Filippi si sta preparando per la prossima stagione televisiva. Nuovi cambiamenti e discussioni sono in corso, star del programma dice la sua.

Amici di Maria De Filippi è in evoluzione: cambiamenti in atto! Il seguitissimo programma di Canale 5 condotto dalla Padrona di casa di Mediaset, Maria, sta subendo delle modifiche rivoluzionarie che stanno dando una nuova impostazione al format più amato dai telespettatori.

Amici è uno spettacolo unico e travolgente, soprattutto originale e inedito. La bellezza della trasmissione è proprio il suo andare avanti seguendo le dinamiche e le esigenze televisive e del pubblico a casa, infatti sono diverse le novità apportate ogni anno. Ultimamente i talenti della scorsa edizione sono molto chiacchierati, in particolare un concorrente è stato amaramente criticato per un suo gesto inaspettato, ma la novità del momento è un’altra.

Cantanti e ballerini sono i protagonisti assoluti della messa in onda. Canzoni inedite, cover, balletti spettacolari e variazioni classiche sono il pane quotidiano per i fedelissimi fan del programma. Senza dimenticare però che si tratta pur sempre di una scuola con dei professori che guidano i concorrenti.

Proprio tra questi c’è una rivelazione sconvolgente che ha lasciato senza parole i fan.

Amici: star si lascia andare ad un durissimo sfogo

Amici di Maria De Filippi è una garanzia di intrattenimento, questo è certo! Mantenere uno share elevato ad ogni edizione non è semplice, infatti entrano in gioco una serie di dinamiche che riguardano la produzione, la selezione dei talenti, ed anche dei professori!

L’ultima edizione è stata particolarmente seguita, segnando un successo che ha fatto trionfare la trasmissione su tutte le altre, rendendola la più seguita. Di recente sono state rese note le novità in merito a due amati personaggi che si direbbe siano stati mandati via, ma non solo.

Una star molto particolare del programma fa una confessione, si tratta di Anna Pettinelli!

Anna Pettinelli è una professionale speaker radiofonica di successo! Tra gli insegnanti del programma è sul podio per le più amate data la sua schiettezza, simpatia ed originalità! Anche questa volta non le manda a dire. In seguito a delle voci sulla sua presunta uscita dal programma, la Petti risponde con un post nel suo profilo Instagram ufficiale, ecco di che si tratta:

Con ironia e trasparenza condivide il pensiero contro qualcuno che ha chiacchierato un po’ troppo. Le tre scimmiette e il messaggio probabilmente sono rivolti a qualche diceria sul suo conto, situazione che una donna di carattere come Anna, non può assolutamente accettare! Probabilmente il post è riferito alle voci che girano, quelle che confermerebbero come nuovo insegnate di canto il vincitore della diciottesima edizione di Amici, Alberto Urso, già visto nel ruolo di coach nella stagione Amici Special.

Al post si aggiungono le seguenti parole:

“Fatevi un bagno, un vaccino che sarebbe l’ora, siate spensierati, godetevi ‘sti spicci di vacanze e soprattutto non credete a tutto come i somari. Che volano. ma volano bassi”

Che la ventunesima edizione subirà dei grandi cambiamenti è accertato. Raimondo Todaro sarà il nuovo insegnante di ballo, lasciando la trasmissione di Milly Carlucci, Ballando con le stelle, e prendendo il posto di Lorella Cuccarini che avrà il ruolo di docente di canto!

La nuova edizione si sta preparando per un inizio travolgente e indimenticabile! In aggiornamento di ulteriori news, non resta che aspettare ascoltando le nuove hit di successo degli ultimi talenti del programma!