Rivoluzione clamorosa ad Amici, fuori due nomi grossi: chi li sostituisce

La prossima edizione di Amici potrebbe essere piena di cambiamenti sia tra i giurati che tra i professori. Ecco chi entra e chi esce

Tempo di rinnovamento per Amici di Maria De Filippi che quest’anno celebrerà il ventennale. Il talent show più amato degli italiani si prepara a tornare con una nuova stagione che vedrà tanti volti nuovi.

Non parliamo ovviamente dei concorrenti che come sempre saranno scelti tramite le audizioni, ma delle “poltrone” più ambite, ovvero quelle della giuria e quelle dei professori. Proprio per quel che riguarda quest’ultima categoria è praticamente certo l’addio di Arisa: l’indiscrezione è stata fatta trapelare qualche ora fa da dagospia, la cantante non ha smentito anche se non ha gradito il trattamento del sito che l’ha definita “strampalata”.

Arisa non farà più parte del cast dei professori del programma e farà partire un domino che vedrà coinvolti altri personaggi, ma a quanto pare non sarà l’unica a lasciare il talent show.

- Advertisement -

LEGGI ANCHE: AMICI, NOME STORICO LASCIA LA SCUOLA? CLAMOROSA INDISCREZIONE

Amici, oltre ad Arisa Maria perde altri due big: i probabili sostituti

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, è a rischio addio anche Anna Pettinelli. Una doppia perdita che gli autori del programma stanno già cercando di tamponare. E’ di qualche giorno fa la notizia dell’arrivo di Raimondo Todaro come nuovo professore di ballo: l’ex protagonista di Ballando con le stelle prenderà il posto di Lorella Cuccarini, che a sua volta andrà a sostituire Arisa diventando insegnante di canto.

Al posto della Pettinelli, invece, il nome più probabile è quello di Alberto Urso, il giovane tenore tanto amato dal pubblico di Amici. Ma parlavamo anche di novità per quel che riguarda la giuria: secondo alcuni rumors, infatti, sembra che Stefano De Martino abbia già comunicato alla De Filippi di non volerne fare parte anche quest’anno.

LEGGI ANCHE: DA AMICI A UOMINI E DONNE? LA VERITÀ SUL NUOVO TRONISTA

Se l’indiscrezione dovesse essere confermata gli autori avrebbero già pensato all’eventuale sostituta: Elodie Di Patrizi, ex concorrente e ormai lanciata in una carriera di altissimo livello tra successi musicali e performance sul palco.