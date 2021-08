Clio Make Up è la più brava nel mondo dei trucchi! La star del make up però non sempre è stata così, salta fuori foto di 9 anni fa.

Clio Make Up è la star del make up più talentuosa! Clio Zamatteo è la beauty influencer che ha inventato il mestiere! Prima di lei erano in poche a consigliare tramite i social media i trucchetti della beauty routine, infatti è al suo operato che adesso tante influencer si ispirano. Sul suo canale You tube mostrava i trucchi che conosceva, attirando tantissimi fan e seguaci che tutt’oggi la sostengono.

Clio parte per New York, luogo nel quale affina le tecniche del make up. Classe 1982, dopo aver frequentato il corso di Video Design all’Istituto Europeo di Design, decide di partire per la Grande Mela, approfondendo il mondo del make up nella scuola professionale per truccatori la Make up Designory.

Di recente la professionista si è lasciata andare ad uno sfogo molto profondo sul suo recente cambiamento fisico, dando una lezione di vita molto importante. Amarsi è prima di tutto rispettarsi, e ricominciare là dove ci sono dei gravi problemi di salute da risolvere. Clio dimostra a tutti che credendo in sé stessi si può andare lontano!

Ed è proprio andando a ritroso nel passato che è saltato fuori un dettaglio che agli occhi dei fan non è restato inosservato, la talentuosa youtuber, imprenditrice e truccatrice professionista era diversissima!

Clio Make Up: la foto vecchia di 12 anni e i retroscena

Clio Zamatteo è una make up artist d’eccellenza. Talentuosa, moderna e simpaticissima, è stata anche conduttrice! Ha condotto un programma di successo su Real Time, Clio Make Up, format nel quale illustra, spiega e produce su sé stessa dei trucchi di diverso tipo. Da sera, da giorno, per un evento particolare, o per nascondere qualche imperfezione, il tutto per rendere ognuno più sicuro e felice.

Svelare segreti dei trucchi di bellezza è un’arte, come quella di saper mettere il rossetto e lasciarlo intatto per 24 h, ma Clio racconta qualcosa di più. La presentatrice è sempre molto diretta e trasparente con i suoi followers, infatti spesso pubblica degli stralci di vita personali. Uno di questi non passa inosservato, perché condivide sul suo profilo Instagram uno scatto di ben 9 anni fa, del 2012, rivelando qualcosa di sé. Ecco la foto:

In questa foto dimostra di essere sempre al top delle tendenze di moda! Sembra un’altra persona, per il taglio e il trucco sbarazzini, ma occorre ricordare che è pur sempre il 2012! Un altro periodo, con mode e tendenze del tempo, che la talentuosa make up artist di fiducia ha sempre sperimentato su di sé. Il suo provare i trucchi, producendoli su sé stessa, ha creato un trend che regna oggi nei maggiori social media.

Ovviamente Clio è molto ironica, quando scherza su questa foto, affermando lei stessa di non riconoscersi per via del taglio di capelli. In ogni caso, è sempre bellissima e simpaticissima, soprattutto restiamo aggiornati per le nuove tendenze del trucco, Clio potrebbe avere delle novità!