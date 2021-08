Grave lutto per l’ex tronista di Uomini e Donne. Il ragazzo era molto legato a suo suocero e ha condiviso un messaggio toccante sui social

Sono giornate tristi e molto difficili per Mattia Marciano. L’ex protagonista di Uomini e Donne, tra i più amati dal pubblico sia in veste di corteggiatore che in quelle di tronista, ha perso qualche ora fa una delle persone più importanti della sua vita.

Il lutto riguarda suo suocero, padre della sua attuale fidanzata Camilla, al quale Mattia si era molto legato da circa un anno. L’ex tronista, infatti, dopo aver corteggiato Denise Popper e poi scelto Vittoria Deganello, sta portando avanti una relazione importante con la ragazza napoletana e tutto sembrava andare a gonfie vele.

In particolare a far maturare ancora di più il rapporto tra Mattia e Camilla è stato proprio il padre di lei che si è subito trovato bene con il nuovo genero. Stando al racconto dell’ex tronista suo suocero era molto felice della relazione e stimava tantissimo Mattia, tanto da spendere sempre delle belle parole per lui. Ovvio quindi che la sua scomparsa abbia segnato tantissimo Marciano che, tramite i social, ha voluto scrivere una lunga e toccante dedica al suocero.

Mattia Marciano di Uomini e Donne: il messaggio di addio a suo suocero

Nella lunga lettera di addio, Mattia ha ripercorso le tappe più importanti della sua conoscenza con il padre di Camilla, a partire dalla prima cena insieme durante la quale i due si sono trovati subito a loro agio ed hanno passato la notte intera a chiacchierare.

Mattia ha raccontato anche di quanto suo suocero fosse orgoglioso di lui e sempre pronto ad aiutarlo nel momento del bisogno. Un messaggio davvero struggente che fa ben capire quanto i due fossero legati.

Nel frattempo l’ex protagonista di Uomini e Donne ha abbandonato il mondo dello spettacolo ed è tornato a fare il dentista. Non è escluso che nei prossimi mesi arrivino anche le nozze con la sua Camilla.