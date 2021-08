La famiglia Icardi si allarga: il dolce ed emozionante annuncio

Ivana, la sorella di Mauro Icardi, è diventata da poco mamma. La nuova nascita riuscirà a ricomporre la frattura nella loro famiglia?

Fiocco rosa in casa Icardi. Non si tratta, però, di un nuovo figlio per l’attaccante del PSG e della sua chiacchieratissima compagna Wanda Nara. A dare alla luce la piccola Giorgia è stata Ivana, sorella del calciatore ex Inter e diventata ormai famosa dopo essere passata per vari programmi televisivi in Italia e Spagna.

Ivana ha annunciato il lieto evento sui social: la sua prima figlia è nata alle 22.45 del 6 agosto, 52 cm e mezzo e 4 kg “di puro amore” come scritto dalla stessa influencer. Giorgia è la figlia di Ivana e di Hugo Sierra, ex giocatore di basket e ormai compagno fisso della sorella di Maurito da circa un anno.

I due, infatti, si sono conosciuti durante l’edizione 2020 di Supervivientes, ovvero l’equivalente spagnolo dell’Isola dei Famosi. Durante il reality la coppia si è fatta notare più volte per aver intrapreso una relazione decisamente bollente, con scene hot a favore di telecamera che hanno fatto discutere molto il pubblico.

- Advertisement -

LEGGI ANCHE: WANDA NARA, IL COSTUME TIENE A FATICA: IL DETTAGLIO IMPOSSIBILE

Ivana Icardi diventa mamma per la prima volta: Giorgia è la figlia di Hugo Sierra

Se per Ivana si tratta della prima figlia, per Hugo invece Giorgia è la terza erede. Lo sportivo, infatti, ha avuto un’altra femmina dal matrimonio con Leslie Graf e un maschio da Adara Molinero, conosciuta in Italia per la sua relazione con Gianmarco Onestini.

La coppia ormai vive stabilmente a Palma de Mallorca, in Spagna, ed entrambi sono reduci da varie esperienze televisive. Ivana, però, ha intenzione per il momento di abbandonare la carriera televisiva e fare la mamma a tempo pieno, senza però dimenticare di aggiornare costantemente i social (è un’influencer molto seguita).

Questa bella notizia potrebbe favorire, chissà, anche un riavvicinamento tra Ivana e Mauro: tutti ricorderete che da qualche anno i fratelli Icardi hanno interrotto i loro rapporti a causa di una grossa lite finita anche sui social ed in tv, con Ivana che ha ripetutamente accusato Wanda Nara di essere una donna manipolatrice.

LEGGI ANCHE: MAURO ICARDI E LA FRASE IRRIPETIBILE SU WANDA SU IG: “SEI SQUALLIDO E MASCHILISTA”

Ora l’arrivo di Giorgia potrebbe cambiare la situazione. Chissà se Mauro avrà telefonato alla sorella per farle gli auguri!