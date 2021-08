Milly Carlucci furiosa: spunta il clamoroso retroscena

Milly Carlucci non ci sta, è su tutte le furie per quanto accaduto. La nota conduttrice di Ballando con le stelle viene a conoscenza in malo modo del fatto che l’ha profondamente turbata.

Milly Carlucci è fuori di sé a causa degli ultimi avvenimenti. La famosa e amata conduttrice di Ballando con le stelle sta vivendo un periodo di intensi cambiamenti per il programma che presenta fin dagli inizi. Volti storici abbandonano il format, di recente la star del programma è stata protagonista della rivelazione che ha svelato i reali motivi dell’abbandono del programma, ma le novità non sono terminate qui.

Milly è la conduttrice d’eccellenza della trasmissione. Riuscire a tener testa alle novità non è facile, ma tra un passo di danza e l’altro, è possibile riuscire a mettere in scena uno spettacolo travolgente e unico. La bellezza è proprio nella sfida che lo anima, una gara di ballo a tutti gli effetti con protagonisti dei personaggi della televisione che non sono ballerini, ma svolgono altre professioni.

Volti amati, vanno e vengono, rendendo questo show innovativo e moderno ad ogni sua edizione. Quest’anno però è in corso una rivoluzione a tutti gli effetti. Raimondo Todaro va via per un’altra trasmissione, e la reazione della presentatrice è molto forte.

Milly è stata protagonista di uno scippo a tutti gli effetti, soprattutto per le modalità attraverso le quali si è realizzato tutto, il pubblico è scioccato.

Milly Carlucci è su tutte le furie: la verità dello sgarro

Milly Carlucci è furiosa a causa dell’abbandono di Raimondo Todaro. La trasmissione sta subendo delle grandi modifiche, ma soprattutto delle amarissime critiche come l’ultima fatta da un personaggio del mondo dello spettacolo che decide di svelare tutti i retroscena che non ha apprezzato di Ballando con le stelle.

La conduttrice sta incassando dei colpi non facili da sostenere, soprattutto perché la sua star d’eccellenza, Raimondo Todaro la abbandona per diventare insegnante ad Amici di Maria De Filippi, ottenendo il banco di ballo. Una novità totalmente inaspettata, soprattutto per le modalità attraverso le quali si è consumato lo scippo!

Raimondo ha informato per telefono Milly del suo addio alla trasmissione! Dopo ben 15 anni di collaborazione, la presentatrice viene asfaltata attraverso una chiamata. il professionista ha dichiarato di avere il coronavirus quindi di conseguenza ha dovuto fare tutto telefonicamente, prima che la sua ex collega lo venisse a sapere tramite i giornali!

Se il ballerino ha in seguito incontrato la Carlucci per chiarire di presenza, non si sa, quello che è certo è che non è la prima volta che Maria De Filippi ruba un professionista, già in passato era accaduto con Natalia Titova grandissima ballerina di latini. La Titova è stata insegnante di ballo durante il programma di Canale 5, favorendo l’ingresso di questa disciplina nel mondo di Amici.

Secondo fonti indiscrete, la conduttrice di Ballando con le stelle ha vissuto l’evento come una pugnalata. In attesa di ulteriori dichiarazioni, ciò che è certo è che Milly non ha preso bene la notizia, soprattutto se per telefono, sperando in un futuro chiarimento trai due, non resta che attendere ulteriori aggiornamenti.